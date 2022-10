U vašoj veš mašini postoji skriveni deo koji morate da čistite četiri puta godišnje

Mašine za pranje veša jedan su od najkorišćenijih aparata u domaćinstvu, ali iako mnogi misle da se one same peru dok rade, i njih je svako malo potrebno očistiti. Ekspertkinja za čišćenje Barbara Kostelo, koja ima Instagram nalog pod imenom „Brunch with Babs“, pokazala je kako se čisti skriveni deo veš mašine i time joj se produžava vek trajanja, piše The Sun.

Ona je rekla da filter treba čistiti svakih nekoliko meseci i svoje pratioce je pozvala da ga pronađu u svojim mašinama za pranje veša.

„Ako ne znate gde je filter, mogli biste da se nađete u nevolji jer je njemu potrebno čišćenje četiri puta godišnje“, rekla je Barbara, a zatim je pokazala kako ga izvaditi i temeljno očistiti.

„Moj se nalazi na prednjem delu mašine. Samo ću otvoriti ova mala vrata i tu je filter. Imam peškir i posudu“, rekla je.

Čišćenje je produžilo vek trajanja mašine za pranje veša

Dok je Barbara uklanjala filtar, voda je potekla iz veš mašine, ali skupila je u posudici. „Nakon ispiranja filtera u toploj vodi, proverite ima li u mašini bilo kakvih predmeta poput čarapa i sl.

Barbara je potom na krpu stavila malo alkoholnog sirćeta. „Prebrišite ovim odeljak za filter jer je verovatno jako prljav. Kada se osuši, filter vratite nazad u veš mašinu“, istakla je.

„Sada nećete više morati da brinete o filteru vaše mašine za pranje veša nekoliko meseci. Čišćenje je trajalo oko pet minuta, ali zaista je produžilo vek trajanja mašine, a vi ćete imati puno lepši veš“, rekla je Barbara.

Ubrzo su joj se u komentarima javili oduševljeni pratioci. „Šta? Imam poprilično godina i ovo sam tek sad saznao! Wow!“, „Plaši me pomisao šta se nalazi u našoj veš mašini jer smo u unajmljenom stanu dok ne kupimo naš“, samo su neki od komentara.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.