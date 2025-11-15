U vodu za brisanje podova uvek dodajte 1 kašiku ovog začina – sjaj će vas iznenaditi

U vodu za brisanje podova dodajte so – podovi blistaju, a dom se puni čistom, mirnom i dobrom energijom koja osvežava svaki kutak.

U vodu za brisanje podova ubacite kašiku soli – rezultat će vas iznenaditi! Podovi će blistati, a prostor će se osloboditi nakupljene prašine i loše energije. Ovaj ritual se vekovima koristi za osveženje doma.

So će učiniti da sa poda nestane prašina, ali isto tako će obezbediti dobru auru prostorije, pogotovo ako je vreme da se u kuću vrati mir, sreća i dobrobit.

Ovaj jednostavan trik ne zahteva posebne pripreme, a donosi vidljive rezultate. So u vodi za čišćenje podova osvežava prostor, unosi mir i stvara prijatnu atmosferu.

Zašto treba da očistite kuću sa solju?

Pranje podova sa dodatkom obične kuhinjske soli za čišćenje stana ili kuće od akumulirane negativne energije je potrebno kada:

Deca često pate od prehlade;

Stalno ste mučeni nesanicom ili uznemireni snovima;

Sobne biljke loše rastu ili venu;

Električni uređaji često propadaju;

Nedavno je neko umro u stanu;

Stalno nema dovoljno novca;

Stvari iznenada nestaju.

Pre nego što počnete ritual čišćenja podova sa solju, iz kuće morate da izbacite smeće i sve nepotrebne stvari koje guše prostor

Pravila čišćenja kuće sa solju:

U kantu sipajte 10 litara vode i 1 supenu kašiku obične kuhinjske soli. Zatim otvorite prozore, jer to će omogućiti razmenu energije: loša izlazi, dobra energija ulazi.

Krpu nakvasite i dobro obrišite podove. Osim podova možete prebrisati i police, stolove, kvake i uređaje koje imate u kući.

So koju koristite za čišćenje kupite posebno za tu namenu i nikad je nemojte koristiti za soljenje hrane.

Ovaj ritual sprovodite barem jednom mesečno!

Dodavanjem soli u vodu za brisanje podova ne dobijate samo sjajnu površinu, već i osećaj svežine koji se širi celim domom. Ovaj jednostavan trik spaja praktičnost i tradiciju – podovi blistaju, a atmosfera postaje lagana, prijatna i ispunjena dobrom energijom. Sitna promena u rutini čišćenja može doneti veliko zadovoljstvo, jer dom nije samo prostor u kojem živimo, već i mesto gde se osećamo smireno i ispunjeno.

