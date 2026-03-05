U zamrzivaču ili frižideru vam se nakuplja led? Ubacite samo jednu namirnicu, nestaće kao rukom odnesen

Uz pravilno skladištenje i povremeno čišćenje, vaš frižider biće bez leda, Ako se u zamrzivaču ili frižideru stvara led, premažite uljem.

Ako vam se u zamrzivaču ili frižideru nakuplja led, ovaj trik sa jednom namirnicom rešava problem bez struganja i muke.

Zaboravite na mukotrpno odmrzavanje, feniranje i struganje leda. Ako vam se u zamrzivaču ili frižideru uporno nakuplja led, postoji jednostavan trik koji će vas spasiti nerviranja i gubljenja vremena.

Vlaga, kondenzacija, otvorene kese, loše zatvorene posude, česta otvaranja vrata, topla hrana u frižideru, neispravna dihtung guma, pretrpan zamrzivač, neadekvatno raspoređene namirnice – sve to doprinosi stvaranju leda. Svaka sitnica može pokrenuti proces zaleđivanja. Kad se jednom stvori sloj, teško ga je zaustaviti bez temeljne intervencije.

Naslage leda nastaju usled viška tečnosti i vlage u frižiderima i zamrzivačima

Prekomerna vlaga u zatvorenim rashladnim uređajima najčešće dolazi od loše upakovanih namirnica. Pre nego što zatvorite vrata zamrzivača, proverite da li je hrana u kesama dobro zatvorena, vakumirana ili pravilno uskladištena.

Čak i kada koristite moderne uređaje sa „no frost“ tehnologijom, naslage leda se mogu pojaviti ako vlaga neprestano ulazi u sistem. Zato je važno da redovno proveravate pakovanja i izbegavate otvaranje vrata bez potrebe.

Kako sprečiti stvaranje leda na zidovima frižidera

Ako vam se u zamrzivaču ili frižideru nakuplja led, prvi korak je temeljno čišćenje. Odmrznite i frižider i zamrzivač, a zatim pažljivo osušite sve unutrašnje površine. Kada su zidovi potpuno suvi, lagano ih premažite tankim slojem ulja – ovaj trik otežava formiranje novog leda i produžava vreme između čišćenja.

Led najčešće nastaje zbog viška vlage, pa je ključno da sve kese sa hranom budu dobro zatvorene. Redovno održavanje i pažljivo skladištenje namirnica mogu vam pomoći da se zauvek rešite mukotrpnog struganja zaleđenih zidova.

Ako vam se u zamrzivaču ili frižideru nakuplja led, uzrok je u višku vlage koji dolazi iz loše zatvorenih posuda i kesa sa hranom. Zato je važno da redovno proveravate pakovanja i vodite računa da budu dobro zatvorena – prenosi DomInVrt.

Uz pravilno skladištenje i povremeno čišćenje, vaš frižider će disati bez leda, bez muke i bez struganja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com