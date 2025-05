Ubacite ovaj neobičan dodatak u zemlju, vaše ruže cvetaće celo leto, širiće predivan miris kao nikad

Ruže su kraljice vrtova, ali ponekad slabije cvetaju upravo zbog sastava zemljišta, ili nečega što im nedostaje u njemu.

Iskusni baštovani znaju jedan sastojak koji će ‘spasiti’ njihove ruže. Naime, radi se o nečemu što će obogatiti zemlju.

To je Epsom so, takođe poznata kao gorka so, koja je veoma korisna za baštovane. Ova so je bogata magnezijum sulfatom, hranljivom materijom koja je neophodna za rast i razvoj biljaka, cveća i povrća, za revitalizaciju osušenih biljaka i odbijanje štetočina.

Prednosti Epsom soli su različite. Zahvaljujući magnezijum sulfatu, biljke dobijaju intenzivniju zelenu boju, a takođe poboljšava proces klijanja, čineći biljke gušćem. Pored toga, pomaže u proizvodnji većeg i bujnijeg cveća.

Nil Matson, profesor sa britanskog Univerziteta Kornel, istakao je važnost pravilne ishrane biljaka.

– Biljke pokazuju znake kada im nedostaju određene hranljive materije. Ako listovi požute po celoj biljci, to može biti znak nedostatka sulfata. Ako donji listovi požute između žila, može doći do nedostatka magnezijuma – naveo je on.

Magnezijum i sumpor su esencijalne hranljive materije, ali se zbog prekomerne sadnje i setve mogu iscrpiti iz zemljišta, čime se zemljište iscrpljuje. Za razliku od većine komercijalnih đubriva, gorka so se ne akumuliraju u zemljištu, što znači da ne možete preterati.

Ruže posebno vole gorku so, dodavanjem gorke soli ruže jačaju, povećava se broj cvetova i cvetovi su veći nego kod ruža koje nisu tretirane ovim dodatkom.

Korišćenjem Epsom soli, vaša baštenska oaza će biti bujnija i cvetati celo leto, pružajući vam zadovoljstvo i uživanje u prelepom cveću.

