Ubacite ovo u rernu preko noći i ujutro će vas dočekati blistavo čista: Masnoća nestaje bez ribanja

Genijalan trik za blistav šporet bez masnoće

Postoji mnogo zanimljivih i vrlo jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći da se rešite tvrdokornih masnoća bez preteških hemikalija, a jedna TikTokerka predstavila je svoj metod, uz koji nema ribanja rerne, i oduševila svoje pratioce.

Zašto soda bikarbona i sirće tako dobro čiste zajedno?

Soda bikarbona je, zapravo, natrijum-bikarbonat, a u kombinaciji sa alkoholnim sirćetom čini da uspešno „manipulišemo“ molekulima. Soda je sasvim suprotna od sirćeta, iako je oštrija od njega, i deluje tako što „rastvara organsku materiju“, kaže profesorka hemije na Državnom univerzitetu u Oregonu Mej Niman.

Sirće i soda bikarbona se nalaze na suprotnim stranama pH skale, odnosno mere koliko je neka supstanca kisela ili bazna. Kao bazna, soda bikarbona rastvara organska jedinjenja koja čine prljavštinu, masnoću i sl, a mineralna struktura njenih čestica obezbeđuje nežno čišćenje bez ogrebotina.

Kao kiselina, sirće dalje razlaže minerale, a kombinovanje ovih sastojaka daje neverovatne rezultate! Kada se soda bikarbona pomeša sa sirćetom, kiselina razgrađuje sodu bikarbonu, oslobađajući gas ugljen-dioksida, koji pomaže da se nečistoća u potpunosti ukloni.

Kako očistiti rernu sodom bikarbonom i sirćetom?

Sastojci:

pola šoljice sode bikarbone

jedna kašika deterdženta za pranje sudova

malo vode

kašika sirćeta

Kako se koristi?

Nanesite ovu smesu na zidove rerne i ostavite da deluje preko noći. Sutradan samo uzmite krpu i brišite rernu sve dok ne uklonite mešavinu u potpunosti, a zatim je prebrišite krpom natopljenom sirćetom.

