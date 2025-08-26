Uklonite ružni crni prsten oko WC šolje bez ribanja: Najlakši način da vaše kupatilo opet zablista

Tamni prsten na ivici WC šolje zna da kvari izgled kupatila, a tradicionalno ribanje često oštećuje silikon i zahteva mnogo napora. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih domaćih metoda koje će otkloniti naslage kamenca, plesni i bakterija bez napornog ribanja.

Zašto nastaje crni prsten

Kamenac, minerali i plesan se vremenom nakupljaju na spoju između porcelana i silikona. Taj spoj je posebno podložan zadržavanju vlage, što stvara idealno okruženje za tamne naslage koje je teško ukloniti običnim pranjem.

Sirće za brzo otklanjanje naslaga

Natopite sunđer alkoholnim sirćetom i nežno istrljajte prsten. Ostavite da odstoji najmanje 30 minuta kako bi sirće rastvorilo kamenac. Nakon toga ponovo prebrišite i isperite toplom vodom. Važno je izbegavati sirće na prirodnom kamenu ili mermeru, jer može oštetiti površinu.

Mikrovlakna za dubinsko čišćenje

Krpu od mikrovlakana umočite u čisto sirće, omotajte je oko ivice WC šolje i ostavite dva sata. Nakon toga uklonite krpu i isperite površinu – prsten će nestati bez ikakvog ribanja.

Soda bikarbona kao nežni abraziv

Napravite gustu pastu od sode bikarbone i vode, nanesite je obilno na prsten i ostavite da deluje 30 minuta. Zatim nežno prebrišite mekanim sunđerom, pazeći da ne oštetite silikonsku brtvu, i isperite.

Limunska kiselina za izbeljivanje

Pomešajte šest kašičica limunske kiseline sa litrom vode i sipajte rastvor u bocu sa raspršivačem. Nanesite na prsten, sačekajte oko pola sata, a potom obrišite vlažnom krpom.

Primenom ovih trikova vaša WC šolja ponovo će zablistati, a vi ćete uštedeti vreme i sačuvati silikon od oštećenja. Eksperimentišite sa metodama i pronađite onu koja vam najviše odgovara!

