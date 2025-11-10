Uklonite super lepak sa kože u trenu – treba vam samo 1 sastojak koji sigurno imate u kući!

1. Uljani aceton

Čim primetite da su vam prsti zalepljeni, brzo reagujte. Natopite vatu uljanim acetonom ili sredstvom za skidanje laka za nokte i nanesite na zalepljeno područje. Lagano utapkajte i sačekajte da lepak omekša. Ne pokušavajte silom da odvojite prste kako ne biste oštetili kožu, prenosi espreso.rs.

2. Maslinovo ulje

Ako tretman acetonom ne uspe, potopite zalepljene prste u malu čašicu s maslinovim uljem. Ulje će pomoći da se lepak polako odvoji. Ostavite prste u ulju nekoliko minuta pre nego što probate ukloniti lepak.

3. Limunov sok

Limunska kiselina može pomoći u uklanjanju super lepka. Potopite zalepljeno područje u posudu s limunovim sokom na 5-10 minuta. Nakon toga, nežno trljajte limunov sok preko kože koristeći meku četkicu za zube ili pamučni peškir. Isperite ruke vodom i namažite kremom.

Ako ni ovi trikovi ne uspeju, možete potražiti specijalizovana sredstva za uklanjanje lepka ili se obratiti lekaru za pomoć.

