Uklonite žute mrlje i neprijatne mirise: Najbolja metoda za dubinsko čišćenje dušeka

Verovatno svake večeri na svom dušeku provodite šest, sedam ili osam sati. Za to vreme prašina, mrtve ćelije kože, znoj i ulje iz vašeg tela mogu se probiti do njega, što dovodi do mogućih žutih mrlja i uništavanja dušeka. Zato morate vrlo dobro da razmislite o tome koliko često i kako ga perete.

Iz tog razloga Kerolajn Forte, direktorka Laboratorije za čišćenje, Instituta za dobro domaćinstvo, preporučuje da sledite ovu metodu čišćenja svakih nekoliko meseci kako biste održavali krevet svežim i bez prašine, mrlja i mirisa, kako piše Good Housekeeping.

Rešite se prašine

Najlakši način uklanjanja prašine je upotreba usisivača.To treba uraditi svakih nekoliko meseci ili češće ako neko u porodici pati od alergija. Pređite preko celog dušeka manjim nastavkom usisivača tako da ga čvrsto pritisnete u dušek kako biste izvukli prašinu ispod površine.

Upotrebite paru

Ako imate parni usisivač za odevne predmete, pređite preko dušeka tako da držite mlaznicu što bliže tkanini. Prodiruća para ubiće grinje koje vreba blizu površine. Ponovo usisajte dušek kako biste ih uklonili. Ako nemate parnu stanicu, možete koristiti i paru iz vaše pegle.

Uklonite mrlje

Žute mrlje na dušeku verovatno su rezultat nakupljanja znoja i telesnog ulja. Iako je teško očistiti ceo dušek, možete pokušati da ga izbelite smesom jedne šoljice vodonik peroksida i jedne šoljice tople vode, plus 1/4 kašičice deterdženta za posuđe. Dobijeni rastvor sipajte u bočicu s raspršivačem i poprskajte površinu dušeka.

Utisnite ga u tkaninu mekom četkom ili peškirom i ostavite da odstoji oko 30 minuta. Ponovo poprskajte dušek čistom vodom da se ispere, dobro ga obrišite kako biste uklonili sve tragove sredstva za čišćenje i pustite da se potpuno osuši na vazduhu.

