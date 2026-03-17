Ulje više ne prska na sve strane: Samo jedan prstohvat ovoga u tiganju i šporet ostaje čist

Zaboravite na mukotrpno čišćenje kuhinje nakon ručka, jer uz ovaj jednostavan trik ulje ne prska iz tiganja tokom prženja. Sve što je potrebno jeste da dodate jedan prstohvat soli u zagrejano ulje pre nego što u njega spustite meso ili povrće.

Ishod je odmah vidljiv: šporet ostaje čist, a vi izbegavate opekotine po rukama koje se često dešavaju pri radu sa vrelom masnoćom.

Ovaj metod rešava problem vlage koja je glavni uzrok nereda u kuhinji. Čim so dospe u zagrejani tiganj, ona vezuje sitne kapljice vode koje se nalaze na površini namirnica.

Na taj način postižete da ulje ne prska čak ni kada pripremate meso koje je prethodno bilo u marinadi ili povrće koje sadrži dosta vode.

Zašto ulje prska iz tiganja

Osnovni uzrok zbog kojeg ulje napušta posudu je prisustvo vlage u hrani. Voda sa mesa ili povrća se u dodiru sa vrelom masnoćom trenutno pretvara u vodenu paru, što uzrokuje podizanje i izbacivanje kapljica ulja na radnu površinu.

Bez obzira na to koliko pažljivo spuštate hranu, ovaj proces se dešava svakog puta ako ne upotrebite sredstvo koje tu vlagu neutrališe.

So u ovom slučaju služi kao stabilizator koji smiruje reakciju na dnu posude. Ona preuzima višak tečnosti pre nego što ona stigne da podigne vrelu masnoću van tiganja. Ovo je najjednostavniji način da obezbedite da ulje ne prska dok pripremate obrok na visokoj temperaturi, bez potrebe za korišćenjem zaštitnih mrežica.

Pravilna primena trika sa solju

Da bi radna površina ostala potpuno čista, važno je ispratiti tačan redosled koraka pre početka prženja:

Obavezno obrišite meso ili ribu kuhinjskim ubrusom kako biste uklonili površinsku vlagu pre stavljanja u tiganj.

Sipajte ulje i sačekajte da dostigne temperaturu potrebnu za prženje hrane.

U zagrejano ulje sipajte malo soli i sačekajte par sekundi da ona padne na dno tiganja.

Stavite hranu u posudu i primetićete da se proces odvija bez ikakvog prskanja van ivica.

Čistija kuhinja i lakša priprema jela

Glavna korist ovog trika je velika ušteda vremena koje biste inače potrošili na odmašćivanje šporeta i okolnih elemenata. Pločice i radna ploča ostaju suvi, što znači da nakon jela imate samo tiganj za pranje, umesto generalnog čišćenja cele kuhinje.

Takođe, ovakav način rada omogućava da ulje ne prska po vama, što pripremu ručka čini mnogo bezbednijom.

Ovaj savet je posebno praktičan kod namirnica koje su prirodno vlažnije, poput tikvica, pečuraka ili paniranih šnicli. Umesto da se borite sa vrelim kapljicama koje lete na sve strane, možete se potpuno fokusirati na samu pripremu obroka.

Postupak je primenljiv na svim vrstama ringli i tiganja, a ne menja ukus hrane jer je količina soli minimalna.

Prednosti u odnosu na korišćenje poklopca

Korišćenje soli je efikasnije od pokrivanja tiganja, jer poklopac stvara kondenzaciju koja se sliva nazad u vrelu masnoću i stvara još veći problem.

Ovim malim trikom rešavate problem u samom startu, pre nego što prskanje uopšte počne. To je praktično rešenje koje ne zahteva nikakva dodatna ulaganja, a značajno olakšava svakodnevne poslove.

Vaš šporet će ostati čist kao da niste ni pržili hranu, a koža ruku zaštićena od neprijatnih opekotina. Jednom kada probate ovaj metod, on će postati obavezan deo vaše rutine jer drastično smanjuje nered u domu.

Krajnji rezultat je savršeno pripremljen ručak uz minimalno truda oko naknadnog spremanja.

