Unesite obavezno do Đurđevdana ovu biljku u kuću, veruje se da tera baksuz i otvara vrata novcu

 –  
Od davnina se verovalo da kopriva štiti kuću od briga i problema i da unosi novac u kuću. Unesite obavezno ovu biljku u kuću do Đurđevdana.
Foto: Pexels/Mareefe

Približava se Đurđevdan, mnogi se vraćaju starim običajima koji, prema narodnom verovanju, donose sreću, zdravlje i blagostanje u dom.

Jedan od najpoznatijih rituala vezan je za biljku koju su naši preci smatrali pravim čuvarom kuće – koprivu.

Zašto baš kopriva?

U narodnim verovanjima, kopriva nije obična biljka. Verovalo se da njena „žara“ simbolično sagoreva sve loše – od briga i problema do finansijskih blokada koje su se nagomilale tokom zime.

Postoji i staro pravilo: Ko unese koprivu u kuću pre 6. maja – „zaključava“ vrata nesreći i otvara put novcu.

Običaj koji se prenosi generacijama

Unesite obavezno koprivu do Đurđevdana u kuću. Naši stari su verovali da je ovaj period prelomni trenutak u godini – vreme kada priroda oživljava, a sa njom dolaze i nove prilike.

Zato su grančice koprive stavljali na prag, u dvorište ili blizu ulaza u kuću, kako bi zaštitili porodicu i privukli blagostanje.

Kako da primenite ovaj običaj danas?

Ne morate ići daleko – dovoljno je da tokom šetnje uberete nekoliko listova.

  • Najbolje je brati je rano ujutru, dok je još pod rosom
  • Možete je vezati sa grančicom drena ili leske koji su simbol snage i zdravlja
  • Postavite je u kuhinji ili blizu ulaznih vrata

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com