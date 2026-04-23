Unesite obavezno do Đurđevdana ovu biljku u kuću, veruje se da tera baksuz i otvara vrata novcu

Približava se Đurđevdan, mnogi se vraćaju starim običajima koji, prema narodnom verovanju, donose sreću, zdravlje i blagostanje u dom.

Jedan od najpoznatijih rituala vezan je za biljku koju su naši preci smatrali pravim čuvarom kuće – koprivu.

U narodnim verovanjima, kopriva nije obična biljka. Verovalo se da njena „žara“ simbolično sagoreva sve loše – od briga i problema do finansijskih blokada koje su se nagomilale tokom zime.

Postoji i staro pravilo: Ko unese koprivu u kuću pre 6. maja – „zaključava“ vrata nesreći i otvara put novcu.

Običaj koji se prenosi generacijama

Unesite obavezno koprivu do Đurđevdana u kuću. Naši stari su verovali da je ovaj period prelomni trenutak u godini – vreme kada priroda oživljava, a sa njom dolaze i nove prilike.

Zato su grančice koprive stavljali na prag, u dvorište ili blizu ulaza u kuću, kako bi zaštitili porodicu i privukli blagostanje.

Kako da primenite ovaj običaj danas?

Ne morate ići daleko – dovoljno je da tokom šetnje uberete nekoliko listova.

Najbolje je brati je rano ujutru, dok je još pod rosom

Možete je vezati sa grančicom drena ili leske koji su simbol snage i zdravlja

Postavite je u kuhinji ili blizu ulaznih vrata

