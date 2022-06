Uništite dosadne moljce jednom za svagda: Samo ovo uradite i bežaće kao ludi

Uklanjanje moljaca s odeće nije jednostavno, ali ne preporučuje se korišćenje otrova koji može da ugrozi zdravlje ljudi i njihovih ljubimaca.

Ne preporučuje se otrov, ali drugi proizvodi nisu dovoljno efikasni protiv moljaca. Trebalo bi da bacite svu odeću na kojoj ste uočili moljce, preporučio je nemački potrošački magazin Okotest.

U međuvremenu operite i spakujte sve stvari koje nisu zahvatili moljci. Stavite ih u zamrzivač i očistite svoj ormar. Ubuduće koristite kombinaciju proizvoda za prevenciju i kontrolu koji ne štete ljudima ili životinjama, navode.

Okotest je ispitao 33 proizvoda protiv moljaca i sve ih je ocenio “lošim ili nedovoljno efikasnim”.

U ormare možete staviti kesice lavande ili pločice s kedrom, ali one neće potpuno oterati insekte ili zaštititi vašu odeću. “Međutim, one pomažu da se moljcima oteža život, i to bez upotrebe otrova”, piše Okotest.

U ormare odlažite samo odeću koju ste prethodno oprali i osušili jer moljce privlači znoj, dodaju.

