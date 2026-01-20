Uobičajeni kućni aparat godišnje ‘pošalje’ 40 hiljada ljudi u preranu smrt, nemojte da se to dogodi i vama

Kao i kod cigareta, opasnosti od ovih kućnih aparata su dugo bile zanemarene. Sada kada znamo prave rizike

Zagađenje domaćinstava uzrokovano upotrebom plinskih peći u zatvorenom prostoru dovodi do skoro 40.000 prevremenih smrti godišnje u Evropi, prema španskoj studiji.

Šporeti na plin/gas proizvode štetne nivoe azot-dioksida (NO2), koji mogu negativno uticati na zdravlje ljudi. Novo istraživanje sa Univerziteta Jaume I procenjuje da usled kuvanja na gas dovodi do nekoliko hiljada prevremenih smrti širom Evrope svake godine. Među najteže pogođenim zemljama su Velika Britanija, Italija, Poljska, Rumunija i Francuska, piše Dejli mejl.

Istraživači su istakli opasnost u kućama sa slabom ventilacijom, gde peći na gas stvaraju opasne nivoe NO2 tokom duže upotrebe. Ovo često premašuju smernice Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Studija je pokazala da plinske peći povećavaju zdravstveni rizik čak i u domovima koji inače ispunjavaju smernice SZO.

Ovaj kućni aparat opasan i po decu

Osim smrti, kuvanje na gas takođe doprinosi velikom broju slučajeva astme kod dece u Evropi. Stručnjaci ističu da bi realne brojke mogle biti i veće, jer su podaci delimično nedostupni. Rukovodilac istraživanja, dr. Huana Marija Delgado-Saborit je objasnila: „Odavno znamo da gasne peći značajno zagađuju vazduh, ali sada vidimo koliko to utiče na živote i zdravlje.

Prema procenama, čak trećina evropskih domaćinstava koristi gas za kuvanje. S obzirom na zimski period i dobro izolovane kuće, zagađenje postaje još veći problem.

Studija, sprovedena u saradnji sa Evropskom alijansom za javno zdravlje (EPHA), zagovara postepeno ukidanje gasnih peći, uz finansijske podsticaje za prelazak na bezbednije, električne uređaje. Šef politike EPHA-e, Sara Bertuči, prokomentarisala je: „Kao i kod cigareta, opasnosti od plinskih šporeta su dugo bile zanemarene. Sada kada znamo prave rizike, vlade bi trebalo da deluju i podrže građane u zameni gasnih uređaja.

