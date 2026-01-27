Upalite šibicu, ubacite je u WC šolju i samo gledajte čudo: Ovaj trik rešava jedan veliki problem

Samo upalite šibicu i ubacite je u WC šolju. Ovo je najjeftiniji način da dezinfikujete kupatilo i rešite se bakterija.

Veoma je važno da redovno dezinfikujete kupatilo. Postoje jednostavni i jeftini načini da se to uradi. Možete koristiti beli luk. Zahvaljujući sadržaju alicina, beli luk se može uspešno koristiti za dezinfekciju toaleta , dovoljan je samo jedan češanj! Ova prirodna metoda štiti od razvoja bakterija i gljivica.

Vodonik peroksid će takođe biti savršen za dezinfekciju toaleta. Dovoljno je sipati vodonik-peroksid u raspršivač i temeljno poprskati toalet iznutra i spolja. Posle oko 20 minuta, isperite vodom i obrišite dasku suvom krpom.

Za osvežavanje toaleta umesto skupih osveživača možete koristiti i mnogo jeftiniju i manje invazivnu metodu. Dovoljna je šibica ! Upalite šibicu, zatim bacite u WC šolju i spustite dasku. Sumpor sadržan u šibici, koji će se širiti po toaletu, brzo će ubiti bakterije odgovorne za mirise.

Ovaj trik je dovoljan da se primeni s vremena na vreme (po mogućnosti jednom nedeljno). Zahvaljujući tome, lako se možete osloboditi neprijatnih mirisa iz toaleta.

