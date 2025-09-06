Uradite ovo jednom nedeljno i zaboravite na neprijatan miris iz odvoda

Neprijatan miris koji dopire iz kuhinjskog ili kupatilskog odvodnog sistema često je znak nakupljanja masti, ostataka hrane i organskog otpada. Profesionalni vodoinstalateri savetuju jednostavnu, jeftinu i ekološku metodu koju možete primeniti jednom nedeljno da biste trajno otklonili smrad i sprečili začepljenja.

Zašto odvodi neprijatno mirišu

Vreme i vlagu vole ostaci hrane, masnoće i dlake koji se talože unutar cevi. Kako se ti materijali razgrađuju, oslobađaju se neugodni gasovi koji se vraćaju kroz sifon i šire po stanu. Spor protok vode često je prvi znak da se odvod polako zatvara.

Zašto izbegavati agresivne hemikalije

Kiselinska sredstva za odčepljivanje deluju brzo, ali su vrlo korozivna i mogu trajno oštetiti metalne i plastične delove instalacije. Osim što ugrožavaju cevi, ostavljaju toksični otpad i štete okolini. Zato stručnjaci preporučuju blage, prirodne sastojke iz domaće radinosti.

Jednostavna nedeljna rutina čišćenja

Sipajte ½ do 1 čašu sode bikarbone direktno u odvod i dodajte malo tečnog deterdženta.

Sačekajte 5–10 minuta da mešavina razbije masnoću i lake naslage.

U odvod ulijte 1 čašu belog sirćeta i pustite da reakcija peni i otpušta nečistoće.

Za jači efekat, izmešajte 4 kašike soli s 1 čašom sirćeta i dodatkom deterdženta, pa sipajte smesu u odvod.

Ostavite da deluje najmanje 20 minuta (duže čekanje pojačava efekat).

Završite ispiranje ključalom vodom (1–2 litre) da biste odstranili otpuštene naslage.

Kako ova mešavina deluje

Sirće neutrališe mirise i ubija bakterije, soda bikarbona razlaže kiseline i eliminiše neprijatne gasove, a deterdžent razbija masne molekule. Vrela voda posle toga ispere sve ostatke.

Prevencija je najbolji način za izbegavanje problema s neprijatnim mirisom

Uvođenjem ove nedeljne procedure čuvate čistoću cevi, sprečavate začepljenja i produžavate vek trajanja vodovodne instalacije. Bez agresivnih hemikalija i dodatnih troškova, obezbeđujete svežinu i higijenu u kuhinji i kupatilu.

