Uradite ovo tokom ranog proleća i vaše ruže procvetaće nikad bujnije

Uradcite ove četiri stvari tokom ranog proleća za bujniji cvet ruža

Ruže su na glasu kao jedno od najzahtevnijih cveća za uzgoj u vrtu. Jedan od presudnih faktora za uspešnost njihovog rasta jeste način na koji ćete brinuti o njima tokom ranog proleća.

Dolaskom toplijih meseci, buđenje predivnih grmova ruža iz hibernacije ponovno dolazi na red. Metoda kojom ćete to učiniti zavisi od područja u kojem se nalazite.

Ruže posađene u regijama bez zimskih minusa mogle bi i tokom hladnijeg doba godine da prođu bez ispadanja zelenih listova. Sve što im je potrebno u proleće jeste malo orezivanja i dodavanja đubriva kako bi se podstakao njihov optimalan rast.

Ipak, vrtlari čije su ruže posađene u zemlji koja je određeni period godine bila smrznuta imaće nešto više posla da bi im vratili pun sjaj.

Ali u kakvim god uslovima provele zimu, sve ruže će u proleće od svojih vrtlara zahtevati zadovoljenje četiri ključna preduslova za uspešan rast.

Uklonite zimsku zaštitu

U područjima s hladnijim zimama običaj je zaštititi ruže od niskih temperatura, obilnih padavina i smrzavanja, a u proleće je vreme za pomeranje svih zaštita kako bi se ružin grm maksimalno oslobodio i izložio suncu.

Ali uradite to tek kad ste sigurni da je došao kraj hladnom vremenu da vas mraz i minusi ne bi iznenadili i oštetili ruže. Naime one su najosetljivije upravo na promene vremena, odnosno na smene smrzavanja i toplijeg vremena.

Najbolji pokazatelj da je došlo vreme za pomeranje svih zaštita jeste pojava prvih pupoljaka.

Kada pomerite zaštitu, svakako uklonite sav korov ili grančice koje su počele da niču iz zemlje oko grma da ne bi naštetili njegovom rastu.

Podrezivanje ruža

Ako ih niste podrezali u jesen, pravi je trenutak da pregledate grm i uklonite sav višak.

Čak i ako ste se uhvatili ovog zadatka pre dolaska zime, izgledno je da je deo vrhova izdanaka pomalo odumro te im je potrebno orezivanje da bi otvorili svoje bogate pupoljke.

Kako biste bili sigurni da radite dobar posao, proverite jeste li sve grančice odrezali do nivoa kada počinje da se vidi zelena unutrašnjost.

Podrezivanje ruža takođe zavisi od klime, ali radi se tokom ranog proleća. Ako živite u toplijim krajevima, prolećna rezidba može započeti već u januaru. Tada možete da pometite i sve listove s grma. Tako omogućavate kratko mirovanje i više energije za novi rast.

Za one u hladnijim područjima preporuka je da s podrezivanjem krenu sredinom aprila, odnosno kada mogu biti sigurniji da više neće biti niskih temperatura koje mogu oštetiti grm.

Nahranite svoje grmove ruža

Kao i većina biljaka, ruže uživaju u kvalitetnim dodacima zemlji koji im pomažu da dolaskom toplijeg vremena kvalitetnije i obilnije rastu.

Pravo vreme za dodavanje gnojiva i drugih dodataka (poput magnezijuma ili gorke soli) je u doba podrezivanja. Preporuka stručnjaka je korišćenje đubriva sa sporim otpuštanjem jer ga je potrebno nanositi znatno ređe od topivih vrsta.

Smesu raširite pri dnu grma, nežno je utrljajte u tlo i obilno zalijte.

Sprej protiv bolesti i štetočina

Nažalost, ruže su sklone gljivičnim bolestima. Iako postoje vrste koje su otporne, većini je potrebna zaštita koja će ih prevenirati.

Za prolećno prskanje preporuka je upotreba krečnog sumpora koji će uništiti sve gljivice koje su možda preživele zimu. Sprej od hortikulturnog ulja ukloniće sva jajašca i larve buba.

