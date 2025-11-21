Uradite samo ovu jednu stvar i vaše cevi se neće lediti tokom zime: Trik zlata vredan

Nema zime za vaše instalacije! Samo jedan ventil vas deli od mirnog sna – vaše cevi se neće lediti ni na ekstremnom minusu.
Jedan od najvećih problema zimi za one koji imaju kuću je pronalazak rešenja za zaleđene cevi. Iz Vodovoda i kanalizacije dali su precizne informacije po ovom pitanju.
– Zaleđene cevi su veći problem onih koji imaju kuću, a ne onih koji imaju stanove – rekao je za Telegraf Vladimir Šobot iz Vodovoda i kanalizacije.
Ovo su detaljne instrukcije:
– Građani koji imaju vikendice ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih meseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbede od eventualne štete.
Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.
– Da bi se sačuvali vodomeri i tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi.
Vodomerna skloništa trebalo bi da su obezbeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomeri u nadležnosti je potrošača.
– Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne greju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namenjen za ovaj deo mreže.
– Voda iz vodovodnih cevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” mesta za točenje, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.
Na proleće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje.
