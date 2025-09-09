Uređaj koji troši struju kao 65 frižidera upaljenih u isto vreme, a svi ga imaju kod kuće

Električna rerna možda je najrasprostranjeniji kućni aparat u domaćinstvu, ali malo ko zna koliko struje zaista troši – u jednom trenutku njena potrošnja može biti jednaka čak 65 frižidera, piše Blic! Saznajte kako da smanjite račun za struju, a i dalje uživate u svakodnevnom kuvanju.
Koliko struje zaista troši rerna?
Istraživanja pokazuju da prosečna rerna u domaćinstvu može dostići čak 224 kWh godišnje, što je više nego većina drugih svakodnevnih uređaja. Posebno problematični su modeli u standby režimu, koji troše struju čak i kada su ugašeni – od 5% do 26% ukupne godišnje potrošnje.
Najčešće greške koje povećavaju račun
Praktični trikovi za uštedu
Pametno kuvanje = manji račun
Uz ove jednostavne metode, vaša rerna može ostati nezamenjiv kućni aparat, a račun za struju neće više biti iznenađenje. Podelite ove trikove sa porodicom i prijateljima – mnogi još uvek ne znaju koliko struje troši njihov omiljeni kućni aparat!
