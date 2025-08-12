Usisivač se pregreva i više ne ‘vuče’ kao nekad: Srećom, rešenje je jednostavno, radiće opet kao nov

Dugotrajnom upotrebom desi se da usisivač sve slabije radi. Srećom, rešenje ove situacije je i više nego jednostavno.

Evo šta bi trebalo uraditi da ponovo bude kao nov.

Prvo, otvorite deo usisivača u kojem se nalazi kesa za prašinu. Obratite pažnju na gumu na poklopcu. Ova guma bi, kada se poklopac zatvori, trebalo da ostvari kontakt sa gumom na kesi za prašinu i da hermetički dihtuje.

U ovom slučaju na gumi su se stvorile naslage prašine koje su na nekim mestima debele i do jednog milimetra.

Zbog toga dve gume ne prijanjaju jedna na drugu i motor umesto da vuče vazduh kroz crevo usisivača, vazduh uvlači između ove dve gume što značajno smanjuje snagu čišćenja.

Slično se može desiti i na gumenom delu kese za prašinu. Rešenje je, pretpostavljate, jednostavno. Vlažnom krpom odstranite tvrde naslage sa gume. Isto uradite i na kesi za prašinu.

Nakon toga potrebno je i očistiti filtere koji se posle duže upotrebe usisivača znatno zaprljaju. Izvadite usisni filter iz ležišta. Isto uradite i sa filterom koji prečišćava vazduh koji izlazi iz usisivača.

Oba filtera prvo dobro istresite, a zatim operite vodom i deterdžentom (možete i staviti nove u koliko ih imate). Nakon sušenja vratite filtere na mesto.

Kada budete uključili usisivač videćete da on ponovo radi kao nov – dobro usisava i ne pregreva se.

Ukoliko i dalje ne radi, ili pozovite majstora da proveri ili je vreme za kupovinu novog.

