Svi ih danas farbamo, ali gde ih čuvate? Jedno mesto u kuhinji je najgore za uskršnja jaja

Saznajte zašto vrata frižidera nisu mesto za uskršnja jaja i kako da pravilnim čuvanjem sačuvate zdravlje porodice tokom praznika.

Uskršnja jaja – Gde ih čuvate i zašto je jedno mesto u kuhinji opasno?

Svi smo barem jednom doživeli onaj trenutak ponosa kada iz činije izvučemo savršeno išarana, sjajna uskršnja jaja.

Uložili smo trud, vreme i ljubav u svaku šaru, ali čim se farbanje završi, pravimo grešku koja može pokvariti praznik.

Većina nas ih intuitivno slaže u prelepe korpe i ostavlja na sredini stola kao centralni ukras doma.

Ipak, nauka i bezbednost hrane kažu da vaša kuhinja krije zamke koje mogu ubrzati kvarenje ovog simbola Vaskrsa.

Zašto su uskršnja jaja osetljivija nego što mislite

Iako nam deluju čvrsto, ljuska jajeta je zapravo porozna i puna sitnih rupica kroz koje ulaze kiseonik i bakterije.

Kada skuvate uskršnja jaja, vi zapravo uklanjate prirodni zaštitni sloj koji sirovo jaje drži svežim duže vreme.

Bez te opne, jaje postaje „otvorena knjiga“ za mirise iz kuhinje i mikrobe koji vrebaju na sobnoj temperaturi.

Naši stari su jaja čuvali na hladnom, a mi smo tu tradiciju često zamenili estetikom, što nije uvek najpametnije rešenje.

Najgore mesto u kuhinji: Frižider vas vara

Možda mislite da ste sigurni ako ih držite u frižideru, ali postoji jedna specifična pozicija koja je najgora: vrata frižidera.

Proizvođači su nas decenijama učili da jaja idu u one plastične kalupe na vratima, ali to je velika zabluda za uskršnja jaja.

Vrata su najtopliji deo frižidera jer se stalno otvaraju i zatvaraju, što dovodi do čestih promena temperature.

Te oscilacije su „smrt“ za barena jaja jer podstiču stvaranje kondenzacije i ubrzavaju razvoj opasnih bakterija poput salmonele.

Idealna temperatura za bezbedno uživanje

Stručnjaci za bezbednost hrane su jasni: kuvana jaja ne bi smela da stoje na sobnoj temperaturi duže od dva sata.

Ako je u vašoj kuhinji toplo zbog pečenja pečenice ili pogače, taj rok se skraćuje na svega 60 minuta.

Najbolje je da uskršnja jaja držite u unutrašnjosti frižidera, na polici gde je temperatura najstabilnija i najniža.

Tako ćete osigurati da vaša porodica, a naročito deca, konzumira namirnice koje su nutritivno ispravne i bezbedne.

Trik sa uljem koji čuva svežinu

Da li ste se ikada pitali zašto naše bake uvek prebrišu jaja krpom natopljenom uljem ili mašću?

To nije samo zbog visokog sjaja koji ističe boje i sličice koje ste pažljivo lepili.

Ulje stvara veštačku barijeru koja delimično zatvara pore na ljusci i sprečava isušivanje unutrašnjosti.

Ovaj mali trik može produžiti rok trajanja za dan ili dva, ali i dalje ne menja potrebu za hladnim mestom.

SAVET:

Ako želite da vam uskršnja jaja krase trpezu tokom celog dana, iznesite samo onoliko komada koliko će se odmah pojesti. Ostatak čuvajte u originalnoj kartonskoj kutiji u dnu frižidera, jer karton sprečava upijanje mirisa druge hrane, poput luka ili suhomesnatih proizvoda.

Koliko dugo zapravo smeju da se jedu

Postoji nepisano pravilo da se jaja jedu danima nakon praznika, ali budite oprezni sa rokovima.

Tvrdo kuvana i pravilno ohlađena uskršnja jaja su bezbedna za jelo najviše sedam dana.

Ukoliko primetite da je ljuska napukla tokom kuvanja ili kucanja, takvo jaje pojedite odmah ili ga bacite nakon par sati.

Pukotina je autoput za klice, a praznični ručak niko ne želi da završi sa stomačnim tegobama.

Da li smem da jedem jaje koje ima plavičast krug oko žumanceta?

Da, to je samo hemijska reakcija između gvožđa i sumpora do koje dolazi usled predugog kuvanja. Jaje je bezbedno, ali je možda malo gumenije teksture.

Koliko dugo uskršnja jaja mogu da stoje na stolu kao dekoracija?

Savetuje se da ne stoje duže od dva sata. Ako želite celodnevnu dekoraciju, koristite drvena jaja ili ona koja ste prethodno izduvali.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com