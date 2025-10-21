Kako da ove zime uštedite na grejanju, a da se ne smrzavate

Rastuće cene energenata svake zime donose isto pitanje: kako smanjiti troškove grejanja, a i dalje imati topao dom? Dobra vest je da to nije nemoguće — nekoliko pametnih navika i malih ulaganja omogućavaju značajnu uštedu na grejanju.

U nastavku donosimo praktične savete koje možete odmah primeniti, bez velikih troškova i komplikovanih zahvata.

1. Zatvorite puteve kroz koje „beži“ toplota

Toplota najčešće odlazi kroz prozore, vrata i zidove. Pre nego što pojačate grejanje, proverite dihtunge na prozorima i vratima — čak i mala pukotina može povećati potrošnju energije i do 30%.

Koristite gumene trake, silikonske zaptivače ili samolepljive brtve, a ako su prozori stariji, dodatno ih obložite termo-folijom ili zavesama od debljeg materijala.

2. Iskoristite sunčevu toplotu tokom dana

Tokom sunčanih sati otvorite zavese i roletne da bi prirodna svetlost i toplota ušle u prostoriju. Čim sunce zađe, zatvorite ih — tako zadržavate toplotu u sobi i sprečavate gubitak energije.

Ova jednostavna navika može doprineti uštedi na grejanju, smanjujući troškove za 5–10%, naročito ako živite u stanu sa velikim prozorima.

3. Pravilno podesite temperaturu

Svaki stepen viška na termostatu povećava potrošnju i do 6%. Idealna sobna temperatura tokom zime je između 20 i 21°C, a u spavaćim sobama može biti i nešto niža — oko 18°C.

Ugradnja programabilnog termostata omogućava da smanjite grejanje dok niste kod kuće, a automatski ga pojačate pred povratak. Time se dodatno postiže ušteda na grejanju.

4. Ne zaklanjajte radijatore

Zvuči banalno, ali sofe, komode i zavese ispred radijatora sprečavaju cirkulaciju toplog vazduha. Toplota se zadržava iza nameštaja, a prostor se sporije greje.

Ostavite najmanje 20–30 cm prostora ispred radijatora i redovno ga odzračite, jer nakupljeni vazduh smanjuje efikasnost grejanja.

5. Tepisi i zavese su vaši saveznici

Tepisi na podu sprečavaju gubitak toplote kroz pločice ili laminat, dok deblje zavese čuvaju toplotu od hladnih prozora. Ako imate visoke plafone, razmislite o zavesama koje dosežu do poda — stvaraju dodatnu barijeru protiv hladnoće. Korišćenje ovih elemenata može dodatno povećati uštedu na grejanju.

6. Pametno koristite grejalice i električne uređaje

Ako koristite električne grejalice, uključujte ih samo u prostorijama gde boravite i ne ostavljajte ih uključene noću. Za dodatnu uštedu, koristite ih zajedno sa tajmerom.

Uključite uređaje poput rerne ili mašine za sudove uveče — njihova toplota će dodatno zagrejati prostor.

7. Redovno održavajte sistem grejanja

Čišćenje kotla, filtera i radijatora ne samo da produžava njihov vek trajanja, već i povećava efikasnost grejanja. Ako koristite centralno grejanje, proverite da li sistem radi ravnomerno i bez začepljenja, i time ostvarite značajnu uštedu.

8. Uložite u izolaciju — investicija koja se isplati

Ako ste vlasnik kuće, izolacija zidova i tavana je najisplativije dugoročno rešenje. Iako zahteva ulaganje, ušteda na grejanju na godišnjem nivou može biti 30–50% manji račun za energente.

Kod stanova u zgradama, često pomaže unutrašnja izolacija zidova okrenutih ka spoljašnjem prostoru.

9. Toplina počinje od vas

Ne zaboravite da i odeća ima ulogu. Slojevito oblačenje, tople čarape i papuče mogu napraviti veliku razliku — i to bez dodatnog troška. Umesto da povećavate temperaturu, obucite se u skladu sa zimom i uživajte u prijatnom ambijentu.

Zimski računi ne moraju biti noćna mora. Male promene u navikama i pravilno održavanje doma mogu vam pomoći da uživate u toplini bez prevelikih troškova.

Pametno upravljanje toplotom znači — manje troškove, više komfora i dugoročnu uštedu na grejanju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com