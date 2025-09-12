Uvek savršen ukus: Dajte mu malo pažnje i to će biti vaša najbolja posuda za pripremu hrane

Dajte mu malo pažnje i to će biti vaša najbolja posuda za pripremu hrane, uz uvek savršen ukus!

Da li ste nekada koristili ili koristite tučani tiganj?

Prilikom prve upotrebe tučanog tiganja potrebno je isti oprati, dobro posušiti i celog ga premazati uljem ili mašću. Posle svakog sledećeg prženja potrebno je samo blago isprati tiganj toplom vodom i sunđerom, te ukloniti ostatke hrane, posušiti i ponovo premazati tiganj. Vremenom i daljom upotrebom će se na njemu stvoriti zaštitni sloj za koji se hrana neće lepiti, prenosi 24sata.hr.

Kada se sloj na tiganju ogrebe, hrana će početi da se lepi za površinu, a tiganj će biti mnogo teže očistiti. Zato je važno koristiti pribor od drveta, silikona ili plastike, a izbegavati metalni. Takođe, nemojte stavljati druge vrste posuđa na tiganj, jer mogu oštetiti sloj. Ako je ipak potrebno, zaštitite ga krpom ili malim peškirom.

Još jedan faktor koji može oštetiti sloj na tiganju je sprej za kuvanje. Ako želite da vaš tiganj traje duže, izbegavajte korišćenje ovih sprejeva. Naime, oni mogu ostaviti naslage koje se lepe za površinu, a vremenom mogu dovesti do toga i da hrana počne da se lepi.

Nikada ne stavljajte vruć tiganj u hladnu vodu, jer to može izazvati savijanje. Iskrivljeni tiganj neće pravilno sesti na plamenik, niti će se ravnomerno zagrevati.

Za čišćenje tiganja izbegavajte korišćenje čeličnih žica, jer one mogu oštetiti sloj. Takođe, nemojte očekivati da će vaš tiganj trajati zauvek – sloj će se vremenom istrošiti i tada će biti potrebno ponoviti postupak stvaranja novog sloja opisanog na početku teksta.

