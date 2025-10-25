Uvek stavlja sapun pored kreveta pre spavanja: Kada čujete zašto, uradićete isto još večeras

Stavi sapun pored kreveta pre spavanja, ovaj neobičan ritual mnogo je koristan smatraju stručnjaci. Kad čujete razlog oduševićete se.

Pred odlazak na spavanje svi imamo neke rituale kojih se ne odričemo tako lako. Ipak, mnogi ljudi imaju jedan neobičan ritual – stavljanje sapuna pored kreveta.

Osim što je njegova namena da čisti, komad sapuna može imati i neke druga svojstva. Recimo, ako se često bavite baštovanstvom, stavite komad sapuna u zemlju kako biste sprečili korov i tako zaštitili biljke od buba i kojekakvih životinja, piše „House digest“.

Zato, ako je vaša soba sklona insektima, stavljanje komada sapuna na ram kreveta ili noćnog stočića, može sprečiti pojavljivanje buba i insekata u sobi. Pa čak i ako izlazite napolje, stavite komad sapuna u džep i budite sigurni da vas insekti neće „napasti“.

Takođe, smatra se i da pomaže kod sindroma nemirnih nogu.

Komad sapuna se stavi ispod jorgana, a onaj koji najviše može pomoći je sapun od lavande, ali i od kokosa. Lavanda je sama po sebi opuštajuća i korisna. Nacionalna medicinska biblioteka izveštava da jaki mirisi poput lavande i kokosa imaju svojstva inhalacije koja smiruju parasimpatički nervni sistem i regulišu telesne procese.

Zbog čega ljudi stavljaju sapun pored kreveta?

1. Ublažavanje grčeva u nogama

Mnogi tvrde da sapun (posebno sa lavandom ili mentom) smanjuje noćne grčeve u mišićima.

Mehanizam nije naučno potvrđen, ali se veruje da eterična ulja i mirisi mogu imati opuštajući efekat.

2. Zaštita od insekata

Sapun može delovati kao blagi repelent — naročito ako sadrži prirodne mirise poput limunske trave, lavande ili eukaliptusa.

Položen na noćni stočić, može pomoći da se smanji prisustvo komaraca i drugih buba.

3. Aromaterapija za bolji san

Sapuni sa eteričnim uljima mogu umiriti nervni sistem i pomoći kod nesanice.

Lavanda, kamilica i sandalovina su najčešći izbori za opuštanje.

4. Narodno verovanje

U nekim tradicijama, sapun pored kreveta se koristi kao energetski čistač, veruje se da „upija negativnu energiju“ iz prostora.

Da li stvarno deluje?

Nauka ne potvrđuje sve ove tvrdnje, ali mnogi ljudi kažu da im pomaže, posebno kod grčeva i boljeg sna. Efekat može biti placebo, ali ako ti prija, sigurno nema štete da probaš.

(Krstarica/Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com