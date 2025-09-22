Uz 1 trik vaše biljke i cveće nikad neće biti lepše, bujaće i cvetaće sve do kasno u jesen

Za najlepše cveće i biljke primenite ove trikove iskusnih baštovana.
U svakoj bašti su uvek i prirodno prisutno vrućina, vlaga i vetar a to su i pogodni uslovi za razvoj gljivica i raznih insekata, pa cveće vrlo lako može da izgubi svoju lepotu i snagu pored ovih pošasti.
Umesto hemije, koje često više šteti nego koristi, postoje provereni prirodni načini da zaštitite svoje biljke i sačuvate vašu baštu.
Evo nekoliko trikova koje koriste samo iskusni baštovani:
1. Redovna kontrola
Najbolja prevencija je da često pogledate biljke. Obratite pažnju na listove (posebno s donje strane), pupoljke i stabljike. Ako primetite mrlje, rupice ili sitne napasnike poput vaši ili paukove grinje – reagujte odmah.
2. Beli luk kao prirodni štit
Beli luk važi za prirodni antibiotik, a isto tako čuva i biljke. Samo zdrobite par čenova, prelijte litrom vode i ostavite 24 sata. Procedite i poprskajte po cveću – odbija insekte i smanjuje rizik od gljivica.
3. Soda bikarbona protiv gljivica
Ako primetite pepelnicu ili slične bolesti, rastvor sode bikarbone je odlična prva pomoć. Kašičicu sode pomešajte s litrom vode i par kapi prirodnog deterdženta. Prskajte jednom nedeljno, ali nikad po jakom suncu.
4. Kopriva za jače biljke
Kopriva nije samo korov – ona je saveznik. Potopite je u vodu i ostavite da odstoji nekoliko dana, a zatim dobijenom tečnošću prskajte biljke. Odbija štetočine i dodatno hrani biljke mineralima.
5. Prirodni sapun protiv napasnika
Kašičicu blagog prirodnog sapuna rastvorite u litri vode i poprskajte zaražene biljke. Dovoljno je da uguši vaši, grinje i druge sitne napasnike, a da ne ošteti cvet i biljke.
