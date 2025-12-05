Uz samo jedan sastojak iz kuhinje za 5 minuta čisti venecijaneri

Probajte i uverite se sami – za 5 minuta, rezultat je sjajan.

Venecijaneri mogu izgledati moderno, ali njihovo čišćenje često deluje kao noćna mora. Dobra vest je da ne morate da ih skidate sa prozora da bi bili besprekorno čisti. Uz samo jedan jednostavan sastojak iz vaše kuhinje, za 5 minuta vaši venecijaneri mogu sijati kao novi.

Korak 1: Uklonite prašinu

Pre nego što primenite rastvor, uklonite prašinu. Usisivač s uskim nastavkom savršeno očisti prostor između traka, dok krpa od mikrofibera detaljno uklanja prašinu sa obe strane svake trake.

Korak 2: Napravite prirodni rastvor

Potrebno vam je samo 250 ml vode i 250 ml alkoholnog sirćeta. Pomiješajte u bočici sa raspršivačem. Ako su trake jako prljave, dodajte nekoliko kapi tečnog deterdženta za posuđe.

Korak 3: Čišćenje venecijanera

Nanesite rastvor na krpu, a ne direktno na trake. Pažljivo prebrišite svaku traku, a zatim očistite i okvire prozora, naročito uglove gde se prašina skuplja najviše. Već nakon prvog brisanja, efekat je vidljiv – prozori sijaju, a prostor deluje uredno i sveže.

Koliko često čistiti?

Ako živite u prometnom delu grada ili imate kućne ljubimce, čišćenje svake 2–3 sedmice je idealno. U mirnijim okruženjima, jednom mesečno je sasvim dovoljno.

Zaključak

Ovaj trik sa sirćetom za čišćenje venecijanera je brz, prirodan i praktičan. Vi ćete uštedeti vreme, izbjeći skupe hemikalije i uvek imati prozore koji zrače čistoćom. Probajte i uverite se sami – za 5 minuta, rezultat je očigledan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com