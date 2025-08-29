Užasne tamne fleke u WC šolji kao od šale skida ova jeftina namirnica – ostavite je preko noći, ujutru će blistati kao novo

Uklonite tamne fleke i kamenac iz WC šolje preko noći uz samo jednu jeftinu namirnicu – bez hemikalija i ribanja!

Naslage kamenca na slavinama i tuševima su svima poznate, ali u WC šolji izgledaju potpuno drugačije. Kamenac je zapravo očvrsli kalcijum i magnezijum, a u toaletima se često nakuplja u ružnoj braon boji zbog koje šolja deluje prljavo čak i posle temeljne higijene. Čak ni varikina i snažno ribanje ponekad ne pomažu, kako je otkrila jedna korisnica foruma Mumsnet.

Korisnica pod nadimkom BewareTheBeardedDragon napisala je:

„Ispod ivice WC šolje imam kamenac koji nikako ne mogu da skinem, a počinje ozbiljno da me nervira. Probala sam hemijska sredstva, prskala i ostavljala da stoji, pa ribala, ali bez uspeha. Da li neko ima proverene trikove?“

Mnogi su predložili isto rešenje koje ne zahteva jake hemikalije niti dugo ribanje.

„Pokušaj da natopiš toalet papir belim sirćetom, uguraš ga ispod ivice i ostaviš preko noći.“

„Natopi komade papira u sirće ili limunov sok, uguraj ih ispod ivice šolje i ostavi preko noći. Sledećeg dana samo prođi starom kašikom i kamenac će omekšati i skinuti se. Po potrebi ponovi.“

Ovaj trik podseća na popularno rešenje za slavine, kada se pamučna krpa ili kesica natopljena sirćetom stavi na nakupljeni kamenac da bi ga omekšala i otkrila ponovo sjajan metal ispod. Destilovano belo sirće, koje većina ima u kući, efikasno je i jeftino, u prodavnicama košta svega nekoliko desetina dinara. Osim u kuhinji, često se koristi i za čišćenje kamenca na tuševima i slavinama.

Drugi korisnici foruma podelili su i alternativne metode. Jedna žena napisala je da je mesecima tražila uzrok neprijatnog mirisa u kupatilu i otkrila da je problem bio upravo ispod ivice WC šolje, gde se kamenac taloži neprimetno.

„Na kraju sam poprskala sredstvo za kamenac, stavila ruke u rukavice, uzela nož i krpu i počela da stružem ispod ivice. Posle toga sam bocu prenosivog bidea napunila vrelom vodom i isprskala unutra. Izleteli su čitavi listovi braon kamenca i sada je šolja kao nova.“

Stručnjaci upozoravaju da je pri čišćenju važno uvek koristiti zaštitne rukavice i nikada ne mešati hemijska sredstva, pa čak ni prirodna poput sirćeta, limuna ili sode bikarbone, sa kupovnim jakim preparatima, jer to može izazvati opasne reakcije, prenosi Nova.rs.

