Uzgajivač otkrio kako da svaki put izaberete slatku i najbolju lubenicu: Zaboravite na lupkanje, ovo je pravi način

Lupkanje ne radi posao. Uzgajivači znaju tajnu kako da izaberete slatku i najbolju lubenicu bez greške, svaki put kada ste na pijaci.

Sezona lubenica je pred nama, a s njom i ona stara muka na pijaci. Da li ćete ovog puta uspeti da izaberete slatku i najbolju lubenicu ili ćete ponovo završiti sa bledim, vodenastim plodom bez ukusa?

Dok većina kupaca bespomoćno lupka po kori kao da sluša muziku, profesionalni uzgajivači se samo smeškaju. Oni znaju da postoji mnogo sigurniji način da prepoznate kvalitet, a tajna leži u detaljima koje većina ljudi jednostavno previdi.

Nema tu nikakve velike filozofije – kada jednom naučite šta da gledate, odlazak na pijacu postaje posao koji se završava za minut.

Zaboravite na tapkanje, ovo su pravi znakovi zrelosti

Zaboravite zvuk, fokusirajte se na ono što vidite. Lupkanje zavisi od čvrstine kore i količine vode, ali ne otkriva pravo stanje šećera unutra. Umesto toga, obratite pažnju na ove ključne pokazatelje koje svaki uzgajivač odmah uoči:

Duboko žuta fleka na dnu je prvi znak da je plod zreo

Smeđe linije preko kore potvrđuju da je lubenica puna šećera

Potpuno mat boja kore znači da je lubenica spremna za sečenje

Veća težina u odnosu na veličinu garantuje sočnost

Suva i braon peteljka dokazuje da je plod prirodno sazreo

Kako da izaberete pravu šećernu bombu

Mnogi prodavci lubenice beru rano kako bi izdržale transport i stajanje na suncu. Takvi plodovi nikada ne razviju onu duboku slatkoću koju očekujemo.

Kada tražite slatku i najbolju lubenicu, vi zapravo tražite plod koji je ostao na lozi dovoljno dugo da sunce obavi svoj posao do kraja.

Sve ove oznake su pečati zrelosti koje je sama loza ostavila na plodu. Kada kupite lubenicu sa ovim karakteristikama, šansa da ćete se razočarati ne postoji.

Više nećete bacati novac na zelene i neukusne plodove koji završe u smeću pre nego što ih uopšte isprobate.

Prepoznajte na vreme kad vam podvaljuju lošu lubenicu

Ako su peteljka ili fleka sumnjivi, bolje je da taj plod zaobiđete. Prazna voda u lubenici ne samo da nema ukus, već je i frustracija za svakog ko se radovao letnjem osveženju.

Budite oprezni jer sjajna kora često krije nezrelost, bez obzira na to koliko plod delovao privlačno na suncu.

Kako da lubenica ostane medena do poslednjeg parčeta

Kada konačno donesete kući taj savršeni primerak, ne žurite sa sečenjem. Ako nije previše zrela, može stajati na hladnom i tamnom mestu još dan ili dva. Ipak, jednom kada je načnete, mora u frižider.

Najbolji ukus se postiže kada je rashladite par sati pre serviranja, ali ne predugo, jer hladnoća može da „ubije“ deo arome ako stoji danima. Sledeći put kada se nađete pred tezgom, ostavite prste na miru. Vaša potraga za tim da izaberete slatku i najbolju lubenicu ovim metodom postaje stvar rutine.

Uživajte u letu, jer sa ovim znanjem, svaka lubenica koju odnesete kući biće prava, crvena i sočna poslastica koju ćete pamtiti do sledeće sezone.

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