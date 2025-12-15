Vaša najveća greška u kući – evo zašto nikada ne treba da spavate sa uključenim grejanjem.

Tokom hladnih zimskih meseci mnogi ostavljaju grejanje uključeno i dok spavaju, verujući da tako čuvaju svoje zdravlje i komfor. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može imati više negativnih posledica nego koristi – kako po kvalitet sna, tako i po opšte zdravlje.

Suv vazduh opterećuje disajne puteve

Grejanje znatno isušuje vazduh u prostoriji, što može dovesti do iritacije nosa, grla i pluća. Ljudi koji spavaju u pretoplim i suvim sobama često se bude sa suvim grlom, kašljem ili zapušenim nosom. Posebno su ugroženi alergičari i astmatičari, jer suv vazduh može pogoršati simptome i povećati rizik od noćnih tegoba.

Problemi sa kožom i dehidracija

Topla i suva spavaća soba utiče i na kožu. Tokom noći telo se prirodno hidrira, ali suv vazduh taj proces remeti, pa se ujutru mogu javiti zategnutost kože, osećaj iscrpljenosti i pojačana suvoća. Kod osoba koje već imaju kožne probleme, poput ekcema, simptomi mogu postati izraženiji.

Lošiji san i češća buđenja

Da bi organizam ušao u duboke faze sna, telesna temperatura tokom noći treba blago da se snizi. Previše toplote u prostoriji ometa taj prirodni mehanizam, što može dovesti do nemirnog sna, kraće REM faze i učestalih buđenja. Posledice se osećaju već sledećeg dana – kroz umor, slabiju koncentraciju i razdražljivost.

Više alergena u zatvorenim prostorijama

Zagrejane i slabo provetrene sobe zadržavaju prašinu, grinje i druge alergene. Dugoročno, spavanje u takvom okruženju može doprineti problemima sa disajnim putevima, ali i izazvati glavobolje ili iritaciju očiju.

Šta savetuju stručnjaci?

Preporuka je da se prostorija zagreje pre odlaska na spavanje, ali da se grejanje tokom noći smanji ili isključi. Idealna temperatura za spavaću sobu je između 18 i 20 stepeni, dok bi vlažnost vazduha trebalo održavati između 40 i 60 odsto. Redovno provetravanje, upotreba ovlaživača vazduha i dovoljna hidratacija mogu značajno poboljšati kvalitet sna.

Iako je osećaj toplote prijatan, stručnjaci ističu da kratkotrajna udobnost ne treba da bude ispred dugoročnog zdravlja. Uz pravilno podešenu temperaturu i vlažnost, san će biti kvalitetniji, a telo odmornije i spremnije za novi dan.

(24sata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com