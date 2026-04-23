Petunije će rasti i bujati nikad brže i lepše: Evo u čemu je tajna

Petunija je među lepšima, a dolazi u različitim bojama i veličinama. Petunije će rasti kao iz vode i prelepo cvetati uz ove trikove.

Uz ovaj trik iskusnih baštovana vaše petunije će rasti i bujati nikad brže, ovo je njihova tajna.

Još odavno smo utvrdili da je cveće ukras svake bašte i mnogih domova. Nema ničeg lepšeg nego videti prelepe cvetove, koji opijaju, kako mirisima, tako i bojama.

Petunije su predivan ukras svake bašte, ali i terase – lepo mirišu i imaju lepe cvetove koji stižu u najrazličitijim bojama. Ovaj cvet ne zahteva komplikovanu negu. Ako želite da što bujnije cvetaju i da njihov grm ima lep oblik trebalo bi da poslušate neke od saveta iskusnih baštovana.

Saveti iskusnih baštovana

Petunijama je neophodno da budu na osunčanom mestu. Potrebno im je najmanje šest sati sunčeve svetlosti tokom dana. Zalivaju se dva do tri puta nedeljno. A u najtoplijem periodu godine potrebno je zalivati je praktično svakog dana. Preporučuje se zalivanje ustajalom vodom u jutarnjim časovima.

Pored pravilnog zalivanja i izlaganja svetlosti, najvažnije je da petunije redovno prihranjujete, bar ako želite jaku i zdravu biljku koja često i bujno cveta.

Najbolje je za petunije koristiti organsko đubrivo na bazi pepela od drveta. Ovde se prevashodno misli na dodavanje pepela koji ostaje nakon loženja drveta koje se koristilo za ogrev ili nalaganje u zemlju biljaka. Može da se koristi samostalno ili u kombinaciji sa kompostom ili humusom.

Takođe, često se može pronaći savet da se zemlja u koju se sade petunije treba obogatiti zeolitom i cimetom.

Važno je da se petunije redovno orezujete počev od proleća i tokom celog leta. Nakon što se na stabljici pojave četiri cveta sa listićima, centralni cvetni izdanak treba da se otkine kako bi se podstaklo širenje žbuna.

Ovaj postupak se ponavlja svaki put kada izdanci dosegnu dužinu od 12 centimetara. Tad je potrebno skratiti ih oko tri centimetara i petunije će rasti „kao iz vode“. Savet je da se radi ručno kako bi grm petunije dobio sferni oblik. Upotrebnom makaza ili niža dobija drugačiji tip grananja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com