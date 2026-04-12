Gde se bacaju ljuske od vaskršnjih jaja: Jednu stvar nikako ne smete da uradite sa njima da ne biste ogrešili dom

Vaskršnja jaja – gde se bacaju ljuske nakon praznika i šta tradicija strogo zabranjuje

Vaskršnji ručak je trenutak kada se cela porodica okuplja oko trpeze, a smeh i kucanje jajima ispunjavaju dom toplinom.

Ipak, čim se gozba završi, svaka domaćica se suoči sa istim pitanjem: šta uraditi sa gomilom šarene ljuske koja ostane na stolu?

Možda vam deluje kao običan otpad, ali vaskršnja jaja nose duboku simboliku i sa njihovim ostacima se ne postupa kao sa običnim smećem.

Postoji jedno staro pravilo koje se u našem narodu prenosi s kolena na koleno, a koje čuva mir i blagoslov vašeg doma.

Zašto se ljuske od vaskršnjih jaja ne bacaju u kantu

U tradiciji srpskog naroda, sve što je osveštano ili povezano sa velikim praznikom smatra se svetinjom.

Bacanje ljuske direktno u kantu sa ostalim otpacima, hranom i nečistoćom smatra se velikim grehom i nepoštovanjem praznika.

Stariji kažu da se na taj način „izbacuje sreća iz kuće“ i pokazuje nezahvalnost prema darovima koje smo primili.

Ljuska koju su imala vaskršnja jaja treba da završi tamo gde je niko neće pogaziti ili isprljati.

Gde je najbolje odložiti ostatke ljuske

Najpravilniji način, koji savetuju i sveštena lica i narodni običaji, jeste da se ljuske bace u tekuću vodu.

Ako živite blizu reke ili potoka, spustite ostatke u vodu kako bi ona odnela sve što je staro i donela novu energiju.

Druga, podjednako dobra opcija, jeste da ljuske zakopate u zemlju, najbolje u dnu bašte ili u saksije sa cvećem.

Zemlja prima natrag ono što je iz nje poteklo, a na taj način simbolično hranite prirodu onim što je blagosloveno.

Moćna primena u bašti i kući

Pored duhovnog aspekta, nauka potvrđuje da su vaskršnja jaja, odnosno njihova ljuska, neverovatan izvor kalcijuma.

Mnoge iskusne domaćice ih sitno izdrobe i dodaju u zemlju oko muškatli ili ruža kako bi cveće bujnije cvetalo.

Važno je samo da ljuske budu dobro isitnjene kako bi se minerali brže oslobodili u zemljište tokom prolećnih kiša.

Tako spajate lepo i korisno, poštujući običaje dok istovremeno negujete svoj vrt na prirodan način.

SAVET:

Ako niste u prilici da ljuske odnesete do reke ili šume, najbolje je da ih spalite u smederevcu ili kućnom kaminu. Pepeo koji ostane možete slobodno prosuti po dvorištu, jer se vatra smatra pročišćujućim elementom koji ne dozvoljava skrnavljenje svetinje.

Šta uraditi sa nepojedenim jajima

Često se desi da nam nakon drugog ili trećeg dana praznika ostane nekoliko celih jaja koja niko nije pojeo.

Preporuka je da se vaskršnja jaja drže u frižideru najduže 7 dana od trenutka kada su skuvana.

Ukoliko primetite da je ljuska naprsla, takvo jaje treba pojesti odmah prvog dana kako biste izbegli kvarenje.

Ako jaje stoji duže, nemojte rizikovati zdravlje ukućana, već ga blagovremeno upotrebite za pripremu salata ili namaza.

Da li smem da dajem ljuske vaskršnjih jaja živini?

Da, to je stara praksa na selu. Isitnjena ljuska je odličan dodatak ishrani za koke nosilje, jer im jača sopstvenu ljusku jajeta, ali se potrudite da ljuska bude čista od boja ako koristite one jake, hemijske.

Šta sa sličicama koje ostanu na ljusci?

Ukoliko ste koristili sličice sa likovima svetaca, njih nikako ne bacajte. Najbolje je da takve komadiće ljuske spalite, jer likovi svetitelja ne smeju završiti na otpadu ili biti pogaženi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com