Šta se radi sa svećom nakon Vaskrsa? Ako je držite na ovom mestu, prizivate bedu i maler u dom

Vaskršnja sveća: Gde je držati posle praznika

Vaskrs je prošao, domovi su bili puni radosti, a miris tamjana i pčelinjeg voska još uvek se suptilno oseća u vazduhu.

Mnoge od vas se sada verovatno pitaju šta uraditi sa onom svećom koju smo s ljubavlju doneli iz crkve i koja je obasjala našu prazničnu trpezu.

Vaskršnja sveća nije samo običan komad voska koji treba skloniti u fioku i zaboraviti dok ne dođe vreme za veliko spremanje.

Naše bake su nas učile da način na koji postupamo sa ovom svetinjom direktno utiče na mir i napredak cele porodice u mesecima koji dolaze.

Pogrešno odlaganje ili, što je još bolnije, bacanje ostataka, prema narodnom verovanju može doneti stagnaciju i nemir u vaše gnezdo.

Zašto se vaskršnja sveća čuva tokom cele godine

Ova sveća simbolizuje svetlost vaskrsenja i pobedu nad tamom, pa se smatra čuvarem ognjišta.

Ona se ne troši odjednom, već se čuva kao svojevrsna „duhovna apoteka“ za teške trenutke.

Običaj nalaže da se vaskršnja sveća postavi ispred ikone ili na neko počasno, čisto mesto u dnevnom boravku.

Njena uloga je da unese mir tamo gde nastanu nesuglasice i da zaštiti ukućane od bolesti i loše sreće.

Najveća greška koju pravimo u kuhinji

Česta je pojava da žene, u žurbi da raspreme dom, sveću ostave u kuhinjskim elementima pored začina ili blizu kante za otpatke.

Veruje se da držanje svetinje na mestima gde ima vlage, nečistoće ili mrvica hrane priziva bedu i oskudicu.

Kuhinja je mesto gde se stvara hrana, ali vaskršnja sveća ne trpi mirise prženja i blizinu svakodnevnog smeća.

Ako je držite u mračnim i prljavim ćoškovima, narod kaže da time pokazujete nepoštovanje prema blagoslovu koji ste uneli u dom.

Najgore što možete uraditi jeste da je zaturite negde gde će skupljati prašinu i paučinu, jer se tako „gasi“ napredak u poslovima.

Kada je pravo vreme da se vaskršnja sveća ponovo zapali

Ne čekajte sledeću godinu da biste je ponovo upotrebili, jer ona ima svoju posebnu namenu u toku leta.

Najstariji običaji kažu da se ona pali kada naiđu velike oluje, grad ili nevreme koje preti usevima i imanju.

Dovoljno je da gori samo nekoliko minuta dok se očita kratka molitva za zaštitu doma.

Takođe, ako u porodici vlada bolest ili velika tuga, vaskršnja sveća se pali da osvetli put ka isceljenju.

Njen plamen pročišćava vazduh od negativnosti i vraća optimizam i snagu svim ukućanima.

Šta uraditi sa ostatkom voska

Kada sveća dogori do kraja, nikako nemojte bacati taj preostali vosak u običnu kantu za smeće.

Sve što je osveštano u crkvi zahteva poseban tretman čak i kada postane neupotrebljivo.

Najbolje je da te ostatke zakopate u čistu zemlju, negde gde niko ne gazi, na primer u saksiju sa cvećem ili u baštu.

Druga opcija je da ih odnesete u crkvu i ostavite na mestu predviđenom za topljenje starog voska.

Tako se krug svetlosti zatvara na dostojanstven način, bez rizika da prizovete maler nemarnim ponašanjem.

Gde je idealno mesto za čuvanje svetinje

Idealno bi bilo da stoji pored slavske ikone ili u posebnoj kutiji napravljenoj od prirodnog materijala poput drveta.

Bitno je da je mesto suvo i da je vama uvek „na oku“, kako biste se setili radosti praznika.

Mnogi vernici je drže u spavaćoj sobi iznad uzglavlja dece, verujući da im tako donosi miran san i zaštitu.

Važno je samo da mesto bude visoko pozicionirano, jer se svetinja nikada ne drži nisko, blizu poda.

Pravilnim čuvanjem osiguravate da blagoslov Vaskrsa ostane u vašim zidovima svih 365 dana u godini.

SAVET:

Ukoliko primetite da se sveća sama od sebe iskrivila ili promenila boju, to je znak da u domu ima dosta nakupljene negativne energije. Odmah je upalite na 15 minuta, otvorite sve prozore da izađe težak vazduh, a zatim je vratite na njeno mesto pored ikone.

Da li smem da koristim vaskršnju sveću za običnu večeru?

Ne, ova sveća ima isključivo duhovnu vrednost i ne treba je trošiti kao običnu dekoraciju za sto ili tokom nestanka struje.

Šta ako se sveća slučajno polomi?

Nemojte je lepiti selotejpom, već te delove odnesite u crkvu ili ih položite u zemlju ispod nekog rodnog drveta u vašem dvorištu.

Koliko dugo sme da stoji vaskršnja sveća u kući?

Ona ostaje u domu do sledećeg Vaskrsa, kada donosite novu, a staru ispraćate s poštovanjem onako kako smo opisali.

