Već 3 zime nije uključila grejanje u stanu: Tvrdi da joj nije hladno, a evo kako se ova žena greje

Žena je 3 zime izdržala bez grejanja i nije joj hladno. Saznajte sve njene trikove za štednju i grejanje stana bez radijatora

Grejanje je preskupo, ali ova žena ima genijalno rešenje! Otkrila je trikove kako se greje tri zime bez uključivanja radijatora i da joj uvek bude toplo u stanu!

Jedna žena iz Velike Britanije, Ketrin Renton, šokirala je javnost tvrdeći da već treću zimu nije uključila grejanje u svom stanu – a razlog je poskupljenje energenata. Umesto da se smrzava, ova žena je pronašla niz genijalnih i jeftinih trikova koji joj omogućavaju da preživi hladne dane gotovo besplatno.

Njena priča počinje u leto 2021. godine, kada su cene energije drastično skočile, a njeni računi za struju su se utrostručili. Kao samostalni iznajmljivač, suočena sa rastućim troškovima života, odlučila je da testira koliko dugo može izdržati bez radijatora. I neverovatno, uspela je da dočeka proleće bez uključivanja grejanja, čime je sprečila da njeni računi eksplodiraju.

Štednja ili zdravlje? Šta kažu stručnjaci

Rentonova objašnjava da je imala sreće jer živi na drugom spratu, pa se donekle greje iz stanova iznad i ispod svog. Ali ključ su bili njeni trikovi, koji su joj pomogli da preživi prvu zimu sa samo toplim ćebadima, toplim pićima i, najvažnije, električnim ćebetom. Druge zime otkrila je kako da zaštiti prozore, napravila uređaje koji štite od promaje i, što je posebno zanimljivo, udomila je psa. Redovne šetnje psa donele su joj ne samo kretanje već i preko potrebnu dozu vitamina D, što joj je popravilo raspoloženje.

Rentonova, čija je dnevna temperatura u stanu oko 16 stepeni (što je ispod preporučenih 18-21°C), troši oko 140 evra mesečno samo na struju. Istraživanja pokazuju da više od 1.7 miliona domaćinstava u Velikoj Britaniji planira da ne uključi grejanje ove zime.

Ipak, stručnjaci upozoravaju: život na niskim temperaturama može oslabiti imuni sistem. Osobama sa problemima sa kretanjem, starijima od 65 godina, ili onima koji pate od bolesti srca ili pluća, preporučuje se minimum 18 stepeni kako bi se izbeglo ugrožavanje zdravlja.

Kako se zagrejala bez dodatnih troškova?

Ako nemate mogućnost da održavate 18°C, iskoristite proverene trikove za zagrevanje tela i doma:

1. Zaustavite gubitak toplote i koristite sunce

Staklar Bil Harknes tvrdi da oko 10 odsto toplote prolazi kroz prozore. Njegov savet je jasan: uložite u termalne zavese. Kada je sunčano, obavezno otvorite zavese što je više moguće da sunčeva svetlost zagreje sobu. Joana O’Loan iz Trusta za uštedu energije preporučuje da izaberete jednu prostoriju i ostanete u njoj što je više moguće, držeći unutrašnja vrata zatvorenim. Smanjenje gubitka toplote u celom domu je jedan od najboljih načina za zagrevanje uz manje grejanja.

2. Grejanje kreveta i pravilo slojevitog oblačenja

Ako imate probleme sa spavanjem zbog hladnoće, koristite električno ćebe da zagrejete krevet pre nego što uđete u njega. Pređite na posteljinu od brušenog pamuka ili flisa kada temperature padnu. Lični stilista Gigi Vakilzadeh kaže da je nošenje slojeva ključno. Predlaže da se počne sa termo baznim slojem, a zatim da se dodaju vunena odeća i čarape. Merino vuna je bolji izbor od tradicionalne vune jer pomaže da se vlaga odvoji od tela i efikasno zadrži toplotu. Važno je izbegavati pamuk jer zadržava vlagu koja nas hladi. Pobrinite se da odeća nije preuska kako bi omogućila pravilnu cirkulaciju vazduha.

3. Zagrejte se iznutra

Terapeutkinja za ishranu Stefanie Daniels preporučuje najmanje jedan topli obrok dnevno. Supe i čorbe su idealne, kao i cele žitarice (ovas, kinoa) jer im treba duže da se svare, što stvara blagi efekat zagrevanja. Začinite obroke đumbirom, cimetom, kurkumom i kajenskim biberom, jer đumbir posebno stimuliše cirkulaciju.

Lagane vežbe svaki sat takođe mogu pomoći u zagrevanju. Ali zapamtite: izbegavajte težak trening, jer znojenje dovodi do hlađenja.

I najvažnije: odbacite alkohol. Iako alkohol daje prividan osećaj toplote, on zapravo otvara krvne sudove i gura toplu krv ka površini. Time se topla krv udaljava od jezgra tela, što na kraju dovodi do pada unutrašnje temperature organizma!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com