Većina ljudi pogrešno koristi treći odeljak fioke u veš mašini – evo čemu zapravo služi

Većina ljudi ne koristi treći odeljak fioke na mašini za veš. Razotkrivamo misteriju: taj treći deo je ključan za efikasno pretpranje!

Znate li čemu služi treći odeljak u fioci vaše veš mašine? Nije za prašak i nije za omekšivač!

Svaka mašina za pranje veša ima fioku u koju stavljamo deterdžent za pranje i omekšivač. Ta fioka se obično nalazi na gornjoj levoj strani mašine i ima tri odeljka. Pitanje je – znate li za šta svaki od ta tri odeljka služi?

Odeljci su označeni simbolima I, II i cvetom ili slovima L i R. Cvet ili slovo R nalaze se na odeljku u koji stavljamo omekšivač. Simboli I i II i slovo L nalaze se na odeljcima u koje stavljamo sredstvo za pranje rublja.

A kada punimo koji odeljak? Nakon kupovine mašine za pranje veša, važno je dobro pročitati uputstva u kojima je sve detaljno objašnjeno.

Ipak, za sve oni koji bi odmah sad dobili odgovor na pitanje kada se puni koji odeljak (ili potvrdili svoje znanje) donosimo ga u nastavku.

Najčešće prilikom pranja rublja koristimo dve pregrade, one sa simbolom I i sa cvetom. U te pregrade stavljamo prašak ili tečni deterdžent i omekšivač.

Treća pregrada označena je simbolom II i puni se kada koristimo program koji uključuje i pretpranje, koji se koristi za čišćenje jako zaprljane odeće, prenosi Zadovoljna.hr.

Dakle, ako želite da vaša mašina ta veš odradi i pretpranje, punite sva tri odeljka u pregradi. I to je to.

Jeste li već bili upoznati s ovom svrhom vaše mašine?

