Velika dilema konačno rešena: Treba li WC poklopac da stoji otvoren ili zatvoren?

Zatvaranje WC poklopca je više od higijene – smanjuje raspršivanje bakterija i štiti vas i ukućane.

Zatvaranje wc poklopca nije samo navika – to je moćan način da sprečite širenje bakterija i virusa u kupatilu. Stručnjaci upozoravaju da “toaletni oblak” prilikom ispiranja može raspršiti mikroskopske kapljice do 1,8 metara – i to može uticati na raspored bakterija u celom prostoru.

Zašto je spuštanje poklopca važno

Kada pustite vodu u wc šolju sa podignutim poklopcem, stvara se takozvani “toaletni oblak” – sitne kapljice koje lete u vazduhu i mogu nositi bakterije i viruse. Te kapljice mogu dosegnuti površine u kupatilu, kao što su peškiri, kozmetika, pa čak i četkice za zube.

Stručnjaci navode da je upravo spuštanje poklopca prije ispiranja jedan od najefikasnijih i najlakših koraka za smanjenje ovakvog raspršivanja.

Koje su moguće posledice ako poklopac ostane otvoren

U wc šolji može da bude veliki broj mikroorganizama: norovirus, E. coli, C. difficile i drugi patogeni.

Ako se kapljice rasprše po kupatilu, postoji rizik da dođu u kontakt sa četkicama za zube, peškirima ili kozmetikom

Kućni ljubimci (psi, mačke) mogu piti iz šolje, a time preuzimati bakterije i prenositi ih nazad na vas – bilo lizanje, dodirivanje ili ljubljenje.

Otvoren poklopac može doprineti većoj vlažnosti vazduha u kupatilu, što pogoduje razvoju plijesni.

Kako smanjiti broj bakterija u kupatilu – praktični koraci

Dvostruko ispiranje

Nakon velike nužde, pustite vodu dva puta – istraživanja pokazuju da to značajno smanjuje broj bakterija u šolji.

Redovno čišćenje

Brišite kvake, dugme za ispiranje, vrh poklopca, sve površine u kupatilu toplom sapunicom ili univerzalnim sredstvom.

Nedeljna dezinfekcija

Jednom nedeljno koristite jače dezinfekcijsko sredstvo, posebno ako je neko bolestan u kući.

Raspored četkica za zube

Držite četkice što dalje od wc šolje – idealno u ormariću ili bar na rastojanju od oko 2 metra.

Provetravanje kupatila

Povremeno ventilirajte prostoriju da smanjite vlagu i sprečite razvoj plijesni.

Zašto vredi uvesti ovu naviku

Znamo – može delovati kao nepotreban korak u rutini. Ali verujte: zatvaranje wc poklopca je mali napor sa velikim benefitom.

Zamislite da nakon ispiranja mirno otvarate vrata kupatila, bez straha da je vaša četkica za zube „pokupila“ neugledne mikrokapljice iz šolje.

Ako svako u kući počne da spušta poklopac pre puštanja vode, štitite sebe, decu i ljubimce. I pritom ne morate da kupite skupe uređaje ili hemikalije – samo primenite jednostavnu, ali moćnu naviku.

Zaključak

Zatvaranje wc poklopca nije samo estetska stvar – to je efikasna mera higijene. Smanjuje raspršivanje bakterija, štiti vas i ukućane, i pomaže u sprečavanju razvoja plijesni. Uključite ovaj mali korak u svakodnevnu rutinu – i videćete da se vaš dom oseća čistije, bez da je to veliki posao.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com