Velika opasnost u vrtu: Ova prelepa biljka uništava sve pred sobom

Tekoma je popularna višegodišnja penjačica koja svojim bujnim cvatovima ulepšava vrtove, ali iza raskošnog izgleda krije se prava pretnja. Ako je već pustite da se neometano širi, uskoro bi mogla da uništi čak i temelje kuće.

Opasne karakteristike tekome

Tekoma potiče iz Severne Amerike i u mnogim je zemljama označena kao invazivna vrsta. Korijenjem i podzemnim izdancima širi se neverovatnom brzinom, guši okolne biljke i može narasti i do deset metara u visinu. Vitice i korenje lako se uvlače u pukotine zidova, stvarajući vlagu i strukturna oštećenja.

Osim toga, tekoma je zapaljiva pa u područjima sklonom požarima dodatno povećava rizik. Mnogi vrtlari tek nakon nekoliko sezona uživanja u cvetovima shvate da im je biljka prouzrokovala značajne štete na biljkama, zidovima i ogradama.

Metode za ograničavanje rasta

Ako ne želite potpuno da uklonite tekomu, možete barem kontrolisati njeno širenje:

Posadite je u veliku posudu ukopanu u zemlju, čime ćete korenje održati zatvorenim i sprečiti bujanje podzemnih izdanaka.

Svake godine oko biljke iskopajte rov dubine i širine barem 30 centimetara, udaljen od stabljike oko metar, kako biste presekli podzemne korene. Ipak, ova metoda daje samo privremeni rezultat jer tekoma često pronađe novi put prema površini.

Uklanjanje i trajna kontrola

Za potpunu eliminaciju tekome potrebno je uložiti više truda i repetitivne akcije:

Iskopavanje: Izvadite celu biljku zajedno s korenskim sistemom. Budući da se korenski fragmenti često zadrže u zemlji, pratite vrt i odmah uklanjajte svaki novi izdanak.

Herbicidi: Odrežite biljku pri samom dnu i sveži panj premažite odgovarajućim sredstvom. Postupak je potrebno ponavljati dok se svi delovi korena ne iscrpe.

Kipuća voda: Ekološki prihvatljiva alternativa – zalijte tlo oko korijena kipućom vodom kako biste uništili mekše delove biljke.

Upornost: Ključ uspeha je redovno praćenje i uklanjanje novih izdanaka odmah po pojavljivanju, pre nego se ponovno ukorijene.

U svakom slučaju, što pre preduzmete mere, manja će biti šteta u vrtu i na zgradi. Nemojte čekati da tekoma preuzme kontrolu – delujte odmah!

