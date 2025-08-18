Ventilator na +40 °C može da uništi zdravlje: Opasan je za vaš glavni organ

Mislili ste da je ventilator siguran saveznik tokom najtoplijih dana? Australijski naučnici upozoravaju da u ekstremnim uslovima ovaj uređaj može više da naškodi nego da pomogne, posebno kada je u pitanju zdravlje srca.

Eksperimentalni uslovi

Istraživači sa Univerziteta u Sidneju testirali su 20 dobrovoljaca u specijalnoj komori zagrejanoj na gotovo 40 °C sa 49 % vlažnosti vazduha. Pratili su otkucaje srca, telesnu temperaturu, količinu znojenja, osećaj vrućine i nivo nelagodnosti učesnika.

Svaki ispitanik prošao je kroz četiri različita scenarija – dva puta je bio dobro hidriran, a dva puta namerno dehidriran jer im je bilo zabranjeno da unose tečnost bogatu vodom. U svim tim situacijama merili su parametre i sa uključenim i sa isključenim ventilatorom.

Zdravstveni rizici kod dehidriranih

Rezultati su otkrili da ventilator može da postane mač sa dve oštrice. Kod dehidriranih osoba korišćenje ventilatora povećalo je gubitak tečnosti znojenjem čak za 60 %, što je dodatno opteretilo srce i povećalo rizik od srčanih problema.

Prema dr Konoru Grejamu, ventilatori su korisni dok temperatura ne pređe otprilike 39–40 °C. Iznad toga, vazduh takve vrućine telo zagrejava brže nego što znoj može da ga ohladi, pa vetar sa ventilatora samo pojačava toplotni stres.

Preporuke stručnjaka

Stručnjaci savetuju da tokom ekstremnih vrućina ne zanemarite hidrataciju—pritežite se na redovan unos vode. Ako vam je na raspolaganju klima-uređaj, on će u tim uslovima biti bezbedniji izbor od ventilatora. Jednostavan kućni aparat ipak može da postane opasan kada se koristi u pogrešno postavljenim uslovima.

