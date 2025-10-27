Veoma su otrovne, a svi živi ih drže u frižideru: Niste ni svesni šta sve mogu da prouzrokuju

Niste ni svesni koliko su otrovne razne posude u kojima čuvate hranu u frižiderima. U kakvim vi posudama čuvate svoju hranu? Nije svejedno!

Posude za poneti, ostaci i druge posude za skladištenje hrane su zgodne kada želite da hrana ostane sveža. Ali ono što koristite može da sadrži najotrovniju stvar u vašem frižideru – bisfenol A.

Hemikalija je poznata kao BPA. Kompanije su ovu hemikaliju počele da koriste još 1960-ih u proizvodnji plastičnih materijala. Jedan od njih je popularni Tuppervare, koji proizvodi flaše za vodu i druge plastične predmete.

Takođe se može koristiti za „premazivanje unutrašnjosti metalnih proizvoda, kao što su konzerve za hranu, vrhovi flaša i vodovi za vodu“, prema klinici Mejo.

Kada hrana dođe u kontakt sa plastikom, metalom ili nekim drugim materijalom, postoji šansa da će pokupiti deo hemikalije BPA. Iako američka Uprava za hranu i lekove (FDA) proverava hranu pre nego što ona krene u prodaju, kažu da je mala količina bezbedna za konzumiranje.

Međutim, 2012. i 2013. godine, FDA je izmenila propise u vezi sa polikarbonatnim smolama na bazi BPA u određenim plastičnim proizvodima. Ovo uključuje flašice za bebe, čaše za piće, formulu i druge posude za hranu za bebe. Ali to nisu uradili iz bezbednosnih razloga.

Promene su napravljene jer je „ta upotreba trajno i potpuno napuštena“, navodi FDA. Ako su nerođene bebe, novorođenčad i deca izloženi hemijskom BPA, to može uticati na prostatu i mozak, prema Klinici Mejo. Međutim, istraživanje kaže da može postojati veza između konzumiranja hemikalije BPA i povećanja krvnog pritiska kod odraslih.

Rizici plastičnih posuda

BPA (bisfenol A) se koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike i epoksidnih smola.

Može se oslobađati iz plastike u hranu, naročito kada se posude greju, peru u mašini ili koriste godinama.

Zdravstveni rizici povezani sa BPA uključuju hormonalne poremećaje, probleme sa plodnošću i povećan rizik od nekih bolesti.

Preporuke stručnjaka

Birajte posude označene kao “BPA-free”.

Staklene i keramičke posude su najbezbednije za čuvanje hrane.

Ne grejte plastične posude u mikrotalasnoj, čak ni ako piše da su „mikrotalasno bezbedne“.

Izbegavajte oštećene ili izgrebane posude, jer se iz njih lakše oslobađaju hemikalije.

Ne koristite plastične posude za kiselu ili masnu hranu, jer to ubrzava razgradnju plastike.

Lekari sa Harvarda sugerišu da treba da budete oprezni sa konzumiranjem ove hemikalije i da je poželjno jesti više sveže hrane umesto konzervirane. Takođe, kupite flaše za vodu i posude za hranu bez BPA.

Izbegavajte da stavljate plastiku u mikrotalasnu pećnicu ili mašinu za pranje sudova, „jer toplota može da je razgradi tokom vremena i dozvoli BPA da prodre u hranu“, kaže klinika Mejo.

Zaključak: Posude za čuvanje hrane mogu biti bezbedne ako se pravilno biraju i koriste. Staklo, nerđajući čelik i keramika su najbolji izbori za dugoročno zdravlje.

