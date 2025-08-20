Verovanje kaže da se ovim danima ne briše ogledalo: Evo kada privlači novac, a kada vam sreća “beži” iz kuće

Kažu da ogledalo nije samo staklo – ono je snažan energetski kanal doma. Veruje se da dan u kom ga brišete može odrediti da li ćete privući novac, prilike i mir ili, pak, izgubiti sreću i blagostanje.

Iako mnogi misle da je ovo tek sujeverje, narodna verovanja kažu da svaki dan u nedelji nosi posebnu energiju. Pogledajte na šta treba da obratite pažnju:

PONEDELJAK – može doći do poteškoća u oblasti posla.

UTORAK – privući ćete velike prilike.

SREDA – blokiraćete kanale novca.

ČETVRTAK – privući ćete veliko bogatstvo.

PETAK – novac vam “beži” iz kuće.

SUBOTA – odnosi nevolje iz porodice.

NEDELJA – neočekivan veći novac pristiže.

Poseban savet glasi: ako u vodu sipate kašičicu soli i zatim obrišete ogledalo, neutralisaćete negativnu energiju i privući dodatnu zaštitu doma.

Iako je teško poverovati da ogledalo može toliko da utiče na našu svakodnevicu, mnogi tvrde da im je ovaj mali ritual uneo red i spokoj u kuću. Možda vredi probati – jer sreća često dolazi iz malih, neočekivanih detalja, prenosi k1info.rs.

