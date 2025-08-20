Verovanje kaže da se ovim danima ne briše ogledalo: Evo kada privlači novac, a kada vam sreća “beži” iz kuće

Kažu da ogledalo nije samo staklo – ono je snažan energetski kanal doma. Veruje se da dan u kom ga brišete može odrediti da li ćete privući novac, prilike i mir ili, pak, izgubiti sreću i blagostanje.
Iako mnogi misle da je ovo tek sujeverje, narodna verovanja kažu da svaki dan u nedelji nosi posebnu energiju. Pogledajte na šta treba da obratite pažnju:
PONEDELJAK – može doći do poteškoća u oblasti posla.
UTORAK – privući ćete velike prilike.
SREDA – blokiraćete kanale novca.
ČETVRTAK – privući ćete veliko bogatstvo.
PETAK – novac vam “beži” iz kuće.
SUBOTA – odnosi nevolje iz porodice.
NEDELJA – neočekivan veći novac pristiže.
Poseban savet glasi: ako u vodu sipate kašičicu soli i zatim obrišete ogledalo, neutralisaćete negativnu energiju i privući dodatnu zaštitu doma.
Iako je teško poverovati da ogledalo može toliko da utiče na našu svakodnevicu, mnogi tvrde da im je ovaj mali ritual uneo red i spokoj u kuću. Možda vredi probati – jer sreća često dolazi iz malih, neočekivanih detalja, prenosi k1info.rs.
