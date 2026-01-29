Verovanje kaže da, svako ko bi odsekao ovu biljku, ukočio bi se, razboleo ili naprasno umro

Postoje brojna verovanja vezana biljke. Vekovima su ljudi živeli od zemlje, i sasvim je logično da su razne biljke imale posebna značenja.

Mnoge biljke imaju posebna značenja, a mnogo narodnih verovanja je vezano za drveće i druge biljke.

Koliko ovde ima sujeverja, a koliko istine, procenite sami.

Bor

Bor je izrazito senovito drvo ako je sam iznikao na grobu ili u blizini. Ako je bor namerno posađen na nekom znamenitom mestu, ili ga je posadila neka važna ličnost (kralj), onda postaje značajan i tu se okuplja narod

Božur

Po jednoj srpskoj priči, božur je prvo imao cvet bele boje, ali je na Kosovu od krvi srpskih junaka dobio crvenu boju i raširio se po Srbiji

Bosiljak

Bosiljak prati svakog Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu od rođenja do smrti. Bosiljak je Božji cvet i prvo se u bašti posadi on, pa tek drugo cveće. Na Bogojavljenje, u vodu koja se ujutru donosi sa izvora, stavi se bosiljak, pa se istom svi ukućani zapoje. Osveštanom vodom sveštenik kropi vernike i blagosilja uz pomoć bosioka.

U vodi u koju je potopljen bosiljak kupa se porodilja posle porođaja, kao i novorođenče do 40 dana.

O Božiću se izvor sa kojeg se pije voda kiti bosiljkom. Stari Srbi i Srpkinje kad idu u crkvu nose struk bosiljka i stavljaju ga pored ikone. Dva dana u godini su posvećeni bosiljku: Sveti Makivej i jesenji Krstovdan. Tada se bosiljak osveštava u crkvi i čuva za religijske potrebe i za lek.

“Duša mu na bosiljak miriše”, kaže se za dobrog i verujućeg čoveka

Breza

Srbi su od grana breze pravili metle. Breza je prokleto drvo jer su Spasitelja šibali brezovim granama. Od suve kore breze se prave baklje (lile) koje se pale na Ivanjdan ili Petrovdan. Iz debljeg drveta breze se u rano proleće toči sok koji se pije umesto vode.

Brekinja

Srbi veruju da je Isus Hrist razapet na krstu od brekinjinog drveta. Brekinjino drvo se smatra prokletim pa se plodovi ne jedu sveži, a samo drvo se ne seče, niti na vatru stavlja. Ko bi odsekao brekinju razboleo bi se, ili ukočio, ili naprasno umro. Ako se neka grana sama odlomi, od tog drveta se prave jarmovi, ili čunovi za razboj.

Bršljan

Bršljan je drvo ljubavi do smrti, jer se obavija oko drugog drveta koje se na kraju osuši.

Grančice bršljena se stavljaju u venčiće koje prave devojke. Na Božić se bršljanom kiti kuća, jer tada ima plodove i lišće. Bršljan se koristi u narodnoj medicini.

