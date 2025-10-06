Verovanje koje se prenosi s kolena na koleno: Svaki dom ima svoju zmiju čuvarkuću koja se nikada ne ubija!

Slovenska mitologija nas je naučila da svaka kuća ima svoju zmiju koja se zove – zmija čuvarkuća

Zmija čuvarkuća se javlja kao mitsko biće i koje obično živi u temeljima kuće ili u ognjištu. Veruje se da zmija čuvarkuća predstavlja ili rodonačelnika porodice, odnosno prvog pretka koji je formirao tu porodicu, ili u nekim krajevima je to predak koji je bio najzaslužniji i koji se po nečemu istakao.

Zmija čuvarkuća se pozivala na večeru ukoliko bi porodica bila u nekoj nevolji. Zmija čuvarkuća je najčešće bila bele boje, ali se u nekim krajevima su je zamišljali crne boje.

Retko kad se pojavljivala. Pojava zmije čuvarkuće u kući ili dvorištu bi značila da će se odigrati neki događaj loš po ukućane. U ovom smislu zmija čuvarkuća je imala ulogu da upozori ukućane ne neki loš događaj, prenosi zanimljivosti.net.

Pojava zmije čuvarkuće uvek je upozoravala na zlo, dok se ona nije pojavljivala kad bi trebalo da se dogode povoljni događaji za porodicu. To je značilo da je ona predstavljala vesnika loših vesti. Taj loš događaj je mogao postati još gori ako bi se zmija ubila. Kako su se ljudi plašili zmija, često se događalo da je ona bila ubijena. Ukoliko bi ona bila ubijena, to bi predstavljalo veliku uvredu za pretke. Time bi se ubio predak i učinjen greh bi bio na nivou roda. Osveta od strane predaka bi bila u vidu skore smrti nekog od ukućana.

Zmija predstavlja totemsku životinju kulta predaka. Kako su preci bili ljudi koji su mogli biti dobri, loši a nekad sujetni, takva bi mogla biti i zmija. Dakle, ona ne predstavlja ni dobro ni loše mitsko biće, kao što to nisu bili ni bogovi, koji su imali ljudske osobine, i ponašaće se u zavisnosti od prilike.

Ipak, karakter vesnika zlih događaja u stvari predstavlja dokaz da mitski predak želi da pomogne svojoj porodici, time što će ukazati na događaj koje će se dogoditi ili se može dogoditi. Ukoliko bi porodica mogla da shvati o čemu se radi, mogla bi da izbegne taj loš događaj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com