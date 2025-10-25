Veruje se da ovu biljku nikako ne treba držati u kući: Unosi nesreću i tugu i dom

Nisu sve biljke blagoslov, kažu stari. U svetu narodnih verovanja, prelepa Kala (Calla Lily) nosi tešku simboliku: veruje se da zbog nje dom unosi nesreću i tugu. Zbog ove priče, narodni običaji savetuju izuzetan oprez.

Kala: Cvet sa dvojnom simbolikom

Biljka o kojoj se u narodu priča je prelepa Kala. Iako je estetski izuzetno privlačna i simbolizuje preporod u nekim kulturama, u našoj tradiciji i mnogim evropskim kulturama ona nosi tešku, dvojnu priču.

Zašto se u narodu vezuje za nesreću i tugu:

Cvet za tišinu i žalost: Kala je u našoj zemlji prvenstveno cvet koji se nosi na groblje i obrede žalosti. Verovanje kaže da njen elegantan, ali strog oblik, unet u kuću, priziva energiju suza i tihe patnje.

Tera veselje iz kuće: Stariji savetuju da se Kala izbegava jer se smatra da njena energija „apsorbuje“ veselje i radost, stvarajući postepeno emotivni vakuum i prazninu tamo gde bi trebalo da vlada porodična harmonija.

Saveti prema narodnom verovanju

Narodni običaji savetuju jasan pristup ovoj biljci, kako bi se izbeglo narušavanje mira u kući.

Držanje van doma: Verovanje kaže da Kala ne sme da bude unutar kuće. Najbolje je da je držite na terasi, balkonu ili u bašti, što dalje od mesta gde se spava i odmara.

Oprez sa poklonima: Kaže narod, ako je dobijete na poklon, nemojte je uneti. Bolje je pokloniti je nekom javnom mestu, kako bi se izbeglo da negativna simbolika utiče direktno na vaše ognjište.

Pouka narodnog verovanja

Ovo je priča iz naroda koja traje generacijama. Bez obzira na lično verovanje, ovo učenje podseća da je energija doma sveta stvar. Kala je cvet koji zaslužuje poštovanje, ali verovanje kaže da mu nije mesto tamo gde se živi i raduje.

