Veruje se da uspeva samo dobrim osobama: Ne traži pažnju, a magnet je za bogatstvo!

Ovakve biljke u nekim azijskim zemljama čak prenose kao najvredniji i najdragocjeniji pokloni iz generacije u generaciju

Kineski dolar je biljka za koju se veruje da donosi veliki novac u kuću u kojoj se gaji

Prema starim verovanjima, Pilea peperomioides, zimzelena biljka poreklom iz južne Kine, može doneti finansijsku sreću zbog čega joj je jedan od naziva Kineski dolar.

Pilea peperomioides (Kineski dolar) je biljka koja privlači energiju bogatstva i blagostanja.

Ova izdržljiva biljčica naziva se i biljka misionara jer ju je četrdesetih godina prošlog veka norveški misionar Agnar Espegren iz Kine doneo u Norvešku, a uskoro se proširila i u druge skandinavske zemlje te Evropu. Njeno latinsko ime Pilea dolazi od grčke reči pilos, što označava predmet napravljen od filca.

Kineski dolar je sobna biljka koja raste sporo i naraste do 30 centimetara. Izgleda kao nežna biljka, ali zapravo je vrlo otporna i laka za negu. Na duguljastim granama koje izgledaju kao da se ljušte stvaraju se mnogobrojni tamnozeleni okrugli listovi. Kada je napolju toplo (proleće i leto) možete je držati vani, ali s početkom jeseni potrebno ju je uneti unutra jer će niske temperature teško preživeti.

Za biljku kineski dolar dobro je da ima što više svetlosti, ali nikako direktno sunce.

Kako se gaji biljka bogatstva?

Ova zimzelena biljka može se razmnožavati semenom, ali najlakše se razmnožava reznicama. Drvene stabljike se odrežu i stave u vodu dok ne puste duže korenje. Tada se presade u nove saksije sa kompostnom zemljom i s rupicama jer se zemlja između zalivanja mora osušiti.

Za vreme vrućih dana biljku slobodno zalivajte često kako joj se listovi ne bi obesili, iako dobro podnosi i tvrdu i suvu zemlju.

Kineski dolar najbolje će uspeti na polusenovitom mestu, dobro je da ima što više svetlosti, ali nikako direktno sunce. Zahvalna je i zato što je ne napadaju štetočine ni bolesti.

Šta kažu verovanja?

Po nekim istočnjačkim verovanjima jedan od najpoznatijih iscelitelja negativne energije u domu su biljke – i to uglavnom bujne, zelene biljke koje donose ne samo pozitivne vibracije za dobro raspoloženje ukućana, već i bogatstvo. Upravo se za kineski dolar veruje da naročito privlači energiju bogatstva i blagostanja te da će ukućanima doneti više novca. Zato se ovakve biljke u nekim azijskim zemljama čak prenose kao najvredniji i najdragocjeniji pokloni iz generacije u generaciju, piše Zadovoljna.hr

