Verujte, prostije je nego što mislite: Naoštrite makaze na čak 3 načina očas posla!

Sasvim je normalno i očekivano da će vremenom sečiva makazica za nokte da izgube oštrinu. Ako su vam to omiljene makaze i ne kupuju vam se nove, probajte sa jednim od ovih trikova za oštrenje makaza.

Oštrenje makaza sa folijom

Parče aluminijumske folije presavijte dva, tri puta, uzmite makazice i presecite njima nekoliko puta foliju.

Iskoristite šmirglu

Uzmite komad šmirgle i napravite rezove makazama na nekoliko mesta.

Makaze i igla

Ako imate pri ruci dugačku i debelu iglu, stavite je između noževa makaza, što je moguće bliže osi, i polako zatvaramo oštrice. Igla treba da se kreće prema krajevima sečiva.

Bonus savet za oštrenje noževa

Dobar kuhinjski nož je svakoj domaćici najbolji saveznik u kuhinji. Ipak, nekada se desi da vas vaš saveznik iznenada izda i da je neophodno da ga naoštrite, što je pre moguće.

Ako i vi imate dotrajale noževe koji su se vremenom istupili, onda je pravo vreme da naučite kako da ga sami naoštrite u svojoj kući, bez ikakvog specijalnog alata.

Za oštrenje noževa potreban vam je samo jedan keramički tanjir koji treba da okrenete sa donje strane i sam nož.

Za ovu svrhu možete iskoristiti i dno keramičke šolje. Super stvar kod ovog trika je to što je vrlo praktičan, jer šolju često imate u blizini, pogotovo ako ste na nekom kampovanju ili izletu. Samo budite pažljivi kako rukujete s nožem da se ne biste porezali.

