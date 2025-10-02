Veš se ne suši danima? Ovaj trik ubrzava sušenje – bez grejalice, čak i kad napolju pljušti kiša

Foto: Krstarica/AI

Veš ne mora da čeka sunce – trik sa ventilatorom menja igru.

Ako se veš ne suši danima, rešenje je jednostavno: postavi mali ventilator direktno ispod veša i pusti da cirkuliše vazduh – čak i kad pada kiša, veš će biti suv za par sati.

Zašto se veš ne suši kad je kiša?

Vlaga u vazduhu blokira isparavanje vode iz tkanine, pa veš ostaje mokar i hladan danima. Čak i ako ga okačite unutra, bez strujanja vazduha on samo „stoji“.

Kako da ubrzam sušenje veša bez mašine?

Najbrži način je da napravite mini vetrovitu zonu. Evo kako:

  1. Raširite veš što šire – neka između komada bude razmak.
  2. Postavite mali ventilator ispod ili sa strane, da duva direktno ka vešu.
  3. Ako imate grejalicu, uključite je na nisku temperaturu i neka stoji bar metar dalje.
  4. Zatvorite vrata prostorije da zadržite toplotu i strujanje.
  5. Povremeno okrenite komade veša da se ravnomerno osuše.

Da li ovaj trik radi i kad je baš hladno?

Da. Ključ nije temperatura, već kretanje vazduha. Ventilator pokreće vlagu iz tkanine i „tera“ je da ispari.

Mali trik za dodatnu brzinu

Ako imate peškire koji se suše sporo, stavite ih na stolicu i pustite ventilator da duva odozdo. Biće suvi za manje od 3 sata.

Saveti za one koji nemaju mašinu za sušenje:

  • Ne treba vam skupa oprema.
  • Ventilator + razmak = suvi veš.
  • Radi i kad je napolju kiša, vlaga, pa čak i sneg.
  • Idealno za stanove bez terase.
  • Veš ne smrdi, ne buđa, ne ostaje „mokar zauvek“.

