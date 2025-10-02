Veš se ne suši danima? Ovaj trik ubrzava sušenje – bez grejalice, čak i kad napolju pljušti kiša

Veš ne mora da čeka sunce – trik sa ventilatorom menja igru.
Ako se veš ne suši danima, rešenje je jednostavno: postavi mali ventilator direktno ispod veša i pusti da cirkuliše vazduh – čak i kad pada kiša, veš će biti suv za par sati.
Zašto se veš ne suši kad je kiša?
Vlaga u vazduhu blokira isparavanje vode iz tkanine, pa veš ostaje mokar i hladan danima. Čak i ako ga okačite unutra, bez strujanja vazduha on samo „stoji“.
Kako da ubrzam sušenje veša bez mašine?
Najbrži način je da napravite mini vetrovitu zonu. Evo kako:
- Raširite veš što šire – neka između komada bude razmak.
- Postavite mali ventilator ispod ili sa strane, da duva direktno ka vešu.
- Ako imate grejalicu, uključite je na nisku temperaturu i neka stoji bar metar dalje.
- Zatvorite vrata prostorije da zadržite toplotu i strujanje.
- Povremeno okrenite komade veša da se ravnomerno osuše.
Da li ovaj trik radi i kad je baš hladno?
Da. Ključ nije temperatura, već kretanje vazduha. Ventilator pokreće vlagu iz tkanine i „tera“ je da ispari.
Mali trik za dodatnu brzinu
Ako imate peškire koji se suše sporo, stavite ih na stolicu i pustite ventilator da duva odozdo. Biće suvi za manje od 3 sata.
Saveti za one koji nemaju mašinu za sušenje:
- Ne treba vam skupa oprema.
- Ventilator + razmak = suvi veš.
- Radi i kad je napolju kiša, vlaga, pa čak i sneg.
- Idealno za stanove bez terase.
- Veš ne smrdi, ne buđa, ne ostaje „mokar zauvek“.
