Veš se osuši na terasi za 2 sata čak i po oblačnom vremenu: Ova 3 trika retko ko zna

Veš se osuši na terasi za 2 sata čak i po oblačnom vremenu. Tri trika menjaju sve, primenite ih odmah kod naredne mašine.

Da veš se osuši na terasi za svega dva sata nije samo priča za lep sunčan dan, već proverena tehnika koja radi i kad je nebo oblačno. Problem nije u vlažnom vazduhu, nego u načinu na koji kačite rublje. Tri jednostavna poteza menjaju sve, a jedan od njih retko ko primenjuje. Upravo on skraćuje vreme sušenja na pola, bez obzira na temperaturu napolju.

Zašto se brzo sušenje veša oslanja na pravilnu poziciju

Prolećni vazduh nosi dosta vlage, naročito ujutru i uveče. Kada rublje okačite pogrešno, pamuk upija vlagu iz okoline umesto da je pušta. Zato mnogi unose peškire u stan nakon celog dana na žici.

Prvi trik menja logiku. Komade kačite po dužini, a ne po širini tkanine. Vazduh tada prolazi duž vlakana i izvlači vodu brže. Ako čaršav presavijete po širini, unutrašnji slojevi ostaju mokri satima.

Razmak između komada veša

Drugi trik tiče se prostora. Kada su majice nabijene jedna uz drugu, vlaga se zarobljava između njih. Pamuk tada počinje da miriše na ustajalo, čak i ako ga operete sa omekšivačem.

Držite se jednostavnog pravila:

Najmanje 10 cm razmaka između lakših komada poput majica i donjeg veša

između lakših komada poput majica i donjeg veša Duplo veći razmak kod peškira, farmerki i jorganskih navlaka

Teže komade kačite na krajeve žice, gde vazduh najbolje cirkuliše

Ne preklapajte rukave preko susedne majice

Ovaj pristup omogućava da veš se osuši na terasi i kada vlažnost vazduha dostigne 70 odsto. Provetravanje radi posao umesto sunca.

Kako veš da se osuši brzo i bez tragova štipaljki

Koristite male plastične vešalice umesto štipaljki za majice, košulje i bluze. Tkanina visi ravno, bez nabora na ramenima. Voda se sliva pravilno, a sušenje se skraćuje za polovinu vremena.

Štipaljke drže samo dve tačke i prave udubljenja u kojima se voda zadržava. Vešalice raspoređuju težinu celom dužinom ramena. Bonus je što košulje ne treba peglati posle.

Brzo sušenje veša napolju

Brzo sušenje rublja na terasi znači kombinaciju tri poteza: kačenje po dužini tkanine, razmak od minimum deset centimetara i zamena štipaljki malim vešalicama za gornje delove garderobe.

Kada terasa ipak nije dovoljna

Postoje dani kada ni najbolji trikovi ne pomažu. Ako pada kiša ili je magla gusta, vlaga se lepi za tkaninu umesto da se povlači. Tada rublje vratite unutra i uključite ventilator pored sušilice.

Izbegavajte sušenje na radijatoru. Debeli pamuk tada puca, boje blede, a mirisi iz stana ulaze u vlakna. Bolje je sačekati nekoliko sati povoljnog vremena napolju.

Sitnice koje dodatno ubrzavaju sušenje rublja

Pre nego što iznesete veš, protresite svaki komad snažno. Tako razbijate nabore nastale u mašini i voda brže isparava. Centrifugu uvek uključite na maksimum za pamuk, a za osetljivu odeću na srednju brzinu.

Tamnije komade kačite naopako. Tako zadržavaju boju, a sušenje na terasi i dalje teče jednakom brzinom. Metalne delove izbegavajte kod vlažnog vremena jer ostavljaju rđave tragove.

Koji trik vi već koristite, a za koji niste ni čuli ranije? Podelite vaše iskustvo u komentarima!

