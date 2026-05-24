Cveće koje ne vene ni na +40: Uz ovu neuništivu biljku vaš balkon izgleda raskošno do kasne jeseni

Cvet vinke izdrzava 40 stepeni i suncane balkone bez senke. Posadite ga u maju i cvetace do prvog mraza, bez zalivanja svaki dan.

Na panel zgradi sa balkonom okrenutim na jug, gde petunije do 15. jula izgledaju kao spaljena salata, cvet vinke i dalje stoji uspravno i baca cvetove kao da je maj. Vinca rosea je biljka koju malo ko u Srbiji ozbiljno shvata, a trebalo bi.

Zašto cvet vinke preživi kad sve ostalo polegne

Vinka vodi poreklo sa Madagaskara, gde se temperature mesecima drže preko 35 stepeni, a kise nema. Zato je ova biljka napravljena za naše julske vrele talase, kakav nas čeka i ovog leta. Listovi su joj voskasti, koren dubok, a cvetovi se obnavljaju svakodnevno, bez pauze.

Vecina nas na balkonu pravi istu grešku. Sadimo surfinije, petunije i begonije, koje hoce vlažno i hladnije, pa onda zalivamo dva puta dnevno i gledamo kako ipak venu. Vinca rosea radi suprotno, sto vise sunca i suše, to vise cveta.

Šta je zapravo vinka (Vinca rosea)?

Vinka (Vinca rosea ili Catharanthus roseus) je omiljena jednogodišnja biljka iz porodice Apocynaceae, koja u naše saksije i bašte unosi boje od maja pa sve do prvih jačih jesenjih mrazeva.

Prepoznatljiva je po nežnim cvetovima prečnika od 3 do 5 centimetara, koji dolaze u paleti boja od bele i lila, preko raznih nijansi ružičaste, pa sve do upečatljive koralne boje.

Kako da je zasadite na balkonu, a da ne pogrešite

Najveća greška nije sunce, već saksija. Vinka mrzi kad joj koren stoji u vodi, a većina balkonskih žardinjera ima slab drenažni otvor. Stavite sloj šljunka ili polomljenih komadića stare saksije na dno, oko dva prsta debljine. Zemlju izaberite univerzalnu, sa dodatkom peska ili perlita.

Sadnice se u srpskim baštovanskim centrima pojavljuju krajem aprila, po ceni od 80 do 150 dinara po komadu. Sadite ih kad noći pređu 12 stepeni, sto je kod nas obično posle 10. maja. Razmak između biljaka u žardinjeri neka bude oko 20 santimetara, da imaju gde da se razgranaju.

Zalivanje koje većini ne pada na pamet

Zalivajte je tek kad gornji sloj zemlje bude potpuno suv na dodir. Na vrućem balkonu to znaci svaki drugi dan, ne svaki. Ako je zalivate svako jutro, listovi ce vam požuteti, a cvet vinke ce stati. Voli da malo žedni između dva zalivanja.

Prihranu radite jednom u dve nedelje, sa tečnim đubrivom za cvetnice. Suviše đubriva daje bujno lisce, a malo cveta, sto je tipična greška novih ljubitelja.

Kombinacije sa kojima balkon izgleda raskošno

Ružicasta vinka prelepo se slaze sa belom lobelijom, srebrnastim helihrizumom i visećim ipomeama. U jednoj velikoj žardinjeri od 80 santimetara možete držati tri biljke vinke različitih boja i one ce do oktobra napraviti gust jastuk cvetova. Bez orezivanja, bez skidanja sasušenih cvetova.

Još jedna prednost. Insekti je ne diraju, a komšijska macka takođe. Vinca rosea je blago otrovna, pa držite saksije van domašaja male dece i kućnih ljubimaca koji vole da žvaću lisce.

Šta sa njom kad stigne hladnoća?

Vinka se kod nas tretira kao jednogodišnja biljka jer je veoma osetljiva na niske temperature. Prvi ozbiljniji mraz, koji obično stiže krajem oktobra ili početkom novembra, za nju znači siguran kraj.

Nemojte se truditi da je unosite u stan – retko ko uspe da je „provede“ kroz zimu u uslovima naših stanova, gde joj suvi vazduh i toplota radijatora nikako ne prijaju.

Ipak, postoji način da je sačuvate: pred kraj sezone, dok je biljka još u bašti ili na terasi, pažljivo sakupite semenke iz osušenih čaura.

Iduće godine, u martu, posejte ih na prozorskoj dasci. Šansa da proklijaju je oko 60 odsto, što je sasvim solidan procenat, a svakako isplativije od kupovine novih sadnica.

Zašto je svi komšije gledaju, a niko ne pita

Najlepša stvar kod ove biljke nije sto cveta dugo. Najlepše je sto vam ne traži ništa zauzvrat. Dok komšinica iz stana ispod svako jutro penje kantu vode na četvrti sprat za svoje surfinije, vi ćete u nedelju popodne samo prošetati pored žardinjere i poprskati malo.

