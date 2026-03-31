Više ne zove majstora: Žena pokazala kako čisti filter mašine za veš i ljudi su oduševljeni trikom

Čišćenje mašine za veš više ne mora da znači poplavu u kupatilu. Jedna žena je otkrila jednostavan trik koji sprečava sav nered!

Čišćenje filtera mašine za veš skoro uvek završi barom vode po celom kupatilu, ali jedna žena je pokazala kako da taj posao obavite bez ikakvog nereda – uz pomoć obične pelene

Filter mašine za veš trebalo bi čistiti svakih jedan do tri meseca kako se ne bi nakupljala prljavština, širili neprijatni mirisi i kako bi mašina radila kako treba. Ali, kad otvorite poklopac filtera, obično iscuri zaostala voda i napravi nered na podu. Mnogi zato ispod stavljaju peškire ili lim za pečenje, ali to često nije dovoljno da pokupi svu vodu.

Tiktokerka Indi, koja na profilu @lifebytheparsons objavljuje sadržaj o čišćenju i porodičnom životu, pokazala je kako doskočiti tom problemu.

U videu o kućnim poslovima koje je dugo odlagala odlučila je da očisti i filter veš mašine. Iako je mašina bila stara samo dva meseca, primetila je neprijatan miris nakon pranja.

Njeno rešenje bilo je vrlo jednostavno. Pre nego što je otvorila poklopac filtera, ispod njega je na pod stavila otvorenu dečiju pelenu. Kad je odvrnula filter, pelena je upila svu vodu koja je iscurila, a pod je ostao suv.

Iako se video ne odnosi samo na čišćenje mašine za veš, upravo je taj detalj privukao najviše pažnje. Korisnici su u komentarima pisali da su oduševljeni idejom, prenosi Index.hr.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com