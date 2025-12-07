Više nećete morate da peglate odeću ako koristite mašinu za pranje veša na ovaj način

Peglanje često traje satima, ali to vreme možemo uštedeti uz nekoliko jednostavnih trikova pre i odmah posle pranja.

Pranje i sušenje veša često završi tako da morate da se bakćete sa peglom — ali to ne mora da bude pravilo. Ako primenite par jednostavnih pravila, moguće je da vaša odeća izađe iz mašine i sušilice kao opeglana i spremna za nošenje.

Zašto veš posle pranja gužva

Previše odeće u bubnju ili sušilici, prebrzo centrifugiranje i visoka temperatura mogu da „zamrse“ vlakna tkanine. Odeća nema prostora da se slobodno okrene i osuši — zato se nabora i izgužva.

Vešalica je najbolji prijatelj vaših bluza i košulja

Neku odeću je najbolje okačiti na vešalicu dok je još vlažna. Zakopčajte nekoliko dugmadi, ispravite tkaninu i ostavite da se osuši. Vlaga i gravitacija rade zajedno kako bi peglanje bilo potpuno nepotrebno.

Izaberite „Lako peglanje“ ili nežni ciklus

Moderne mašine za pranje veša sve više nude funkciju „lakog peglanja“ koja sporije centrifugira odeću i ostavlja više vode u njoj. Ovo rezultira manjim brojem bora i posebno je efikasno za pamuk ili sintetičke tkanine. Ako vaša mašina nema ovu funkciju, nežni ciklus je takođe odlična opcija.

Sirće ili malo omekšivača za mekše tkanine

Krute tkanine se gužvaju mnogo lakše. Malo omekšivača i 1-2 kašike alkoholnog sirćeta pomoći će da se opuste vlakna. Ovo nije zamena za peglanje, ali kada se dobro kombinuje sa drugim trikovima, odeća će biti primetno mekša i manje naborana.

Kako da izbegnete nabore — osnovna pravila

Ne pretrpavajte veš-mašinu ili sušilicu. Odeća mora imati prostora da se slobodno okreće. Ako bubanj pretrpate, kablovi i tkanine će se sabiti i nabore ostati zauvek.

Perite i sušite slične tkanine zajedno. Teški teksas i nežne košulje ne ide zajedno — razlika u težini i strukturi tkanina često pravi nabore.

i nežne košulje ne ide zajedno — razlika u težini i strukturi tkanina često pravi nabore. Birajte nežan ili spor spin, ne maksimalnu centrifugu. Manja centrifuga znači da tkanina izlazi vlažnija, lakša za oblikovanje — i manje sklona gužvanju.

Trikovi odmah posle pranja i sušenja

Protresite i razdvojite komade pre sušenja. Kada izvadite veš iz mašine, protresite svaki komad — to razmrda vlakna i sprečava da se “izgužva”.

Sušite dok je odeća blago vlažna, pa okačite ili rasporedite. Odeća koja se brzo osuši do kraja lako bude kruta i sklona boranju. Sa blago vlažnim tkaninama možete ih oblikovati rukama — tada će ispasti ravnije.

Alternativa peglanju i brzo rešenje

Ako nemate vremena ili volje za peglu:

Koristite parni ili ručni steamer — para opušta vlakna i uklanja nabore bez grubog pritiska na tkaninu. Idealno za osetljive majice, bluze, haljine.

Sušenje sa dodatkom vlage — na primer: stavite lagano vlažnu krpu u sušilicu korisno za “razmršivanje” odeće u slučaju da je već suva.

Ovo su osnovni koraci i mali trikovi koji pomažu da odeća iz mašine za pranje i sušenje veša izađe kao opeglana i spremna za nošenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com