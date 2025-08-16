Više nikad ne morate poklapati tiganj dok pržite: Dodajte ovaj sastojak u ulje i zauvek se rešite prskanja

Jednostavan trik koji provereno deluje

Sigurno vam se dogodilo da vam ulje isprska na sve strane dok pržite komad ribe ili pljeskavicu.

Kako bi izbegle prskanje ulja većina domaćica poklapa meso prilikom prženja što utiče na teksturu posebno ukoliko pripremate stejk.

Osim toga prilikom prženja u poklopljenom tiganju teško ćete dobiti hrskavu koricu koja je neodoljiva za sve ljubitelje prženog mesa.

Donosimo vam jednostavan i proveren trik kako da sprečite prskanje ulja po šporetu i kuhinji prilikom prženja.

Koje je rešenje?

Postoji jedan tajni sastojak koji će vam omogućiti da pržite hranu bez prskanja ulja, pa nećete morati da ribate kuhinju nakon spremanja obroka.

Postupak:

Sipajte ulje u tiganj u kojem ćete pržiti hranu, pa dodajte prstohvat soli. Lagano zagrevajte, a na kraju dodajte namirnicu koju želite da ispržite.

Ovaj jednostavan trik oduševio je mnoge domaćice, nadamo se da će i vas!

