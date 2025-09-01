Više od začina: Čudesna mediteranska „biljka koja leči sve“

Iako je najčešće koristimo kao začin koji jelima specifičan, smolast i gorkast ukus. Tradicionalno se koristi uz teža mesa poput svinjetine, pačetine i guske, kao i u pripremi nadeva za ćuretinu, a odlično se slaže i uz jegulju, salate, čorbe i jela od povrća. Međutim, već vekovima je žalfija poznata kao univerzalni lek koji pomaže kod mnogih zdravstvenih problema.

Žalfija poznata i kao kadulja (Salvia officinalis) vekovima važi za „svetu biljku“ i neizostavan sastojak narodnih apoteka. Stari Grci i Rimljani su je preporučivali za groznicu, krvarenja i menstrualne tegobe, a Karlo Veliki je naredio da se sadi u samostanskim vrtovima kao univerzalni lek.

Moć antioksidanasa

Žalfija sadrži preko 160 polifenola, među kojima su kafena i rozmarinska kiselina. Ovi sastojci snažno deluju protiv upala, štite od slobodnih radikala i pokazuju antikancerogeno i neuroprotektivno dejstvo.

Poboljšanje holesterola i šećera

Čaj od žalfije pomaže u snižavanju lošeg LDL holesterola uz podizanje dobrog HDL-a. Neka istraživanja pokazuju i da reguliše nivo šećera u krvi, što je posebno korisno kod dijabetesa.

Zdravlje mozga i raspoloženje

Jedinjenja u žalfiji podržavaju očuvanje acetilholina, neurotransmitera ključnog za pamćenje. Studije sugerišu da redovan unos može ublažiti simptome Alzheimerove bolesti, ali i poboljšati pažnju, budnost i raspoloženje kod zdravih osoba.

Antibakterijsko i antifungalno dejstvo

Vodice za ispiranje usta na bazi žalfije efikasno se bore protiv bakterija koje izazivaju karijes i bolesti desni. Grgljanje čajem pomaže kod upale grla, krajnika i ždrela, dok obloge od listova ubrzavaju zarastanje rana.

Narodna medicina i kozmetika

U tradicionalnoj praksi žalfija se koristi za ublažavanje proliva, problema sa varenjem masne hrane, regulaciju znojenja i jačanje cirkulacije. Eterična ulja iz listova odlična su u tonicima za kožu sklonu upalama, ali i za negu sede kose.

Gurmanski detalj u kuhinji

Svojim zemljanim aromama žalfija oplemenjuje teška jela od mesa, pomažući probavi. Može se koristiti kao začin, čaj, tinktura ili eterično ulje. Prženi listovi predstavljaju finu grickalicu, dok se listovi mogu pohovati, sušiti ili čak potapati u vino i rakiju za tradicionalne eliksire.

Upozorenje i doziranje

Eterično ulje žalfije sadrži tujon, pa trudnice, dojilje i deca treba da izbegavaju koncentrisane pripravke. Stručnjaci savetuju da se čaj ograniči na 3–6 šoljica dnevno kako bi se izbegla toksičnost.

