Više vas ujutru neće dočekati zamagljeni prozori – trik iz kuhinje koji sprečava kondenzaciju

Rešite se kondenzacije na staklu brzo i lako trikovima iz kuhinje – sve što vam je potrebno su so i sirće.

Ujutro Vas dočekuju zamagljeni prozori? Kondenzacija na staklu nije samo estetski problem – ona može da stvori vlagu i buđ u domu. Dobra vest je da postoji jednostavan trik iz kuhinje koji rešava stvar brže nego što mislite.

Zašto se prozori magle?

Kada se topli vazduh iz sobe sudari sa hladnim staklom, nastaje kondenzacija. Rezultat su kapljice koje klize niz staklo i ostavljaju neprijatan trag.

Trik koji menja jutra – potrebna je samo so

Sve što Vam je potrebno jeste obična kuhinjska so. Stavite nekoliko kašika soli u malu posudu i ostavite je na prozorskoj dasci ili blizu stakla. So prirodno upija vlagu iz vazduha i sprečava da se ona taloži na staklu.

Efekat je brz i vidljiv – već sledećeg jutra primetićete da su prozori suvi i čisti.

Sirće i voda na prozoru

Još jedan briljantan trik uključuje korištenje sirćeta kao sredstva za sprječavanje zamagljivanja.

Jednostavno napravite mali rastvor od pola sirćeta i pola vode i nanesite ga krpom na prozore ili ogledala, a zatim brišite dok tragovi i mrlje ne nestanu. „Ovo bi trebalo da deluje za nešto manje od nedelju dana i jedna je od najjeftinijih opcija. Međutim, miris može da se zadrži oko sat vremena nakon nanošenja, pa bi možda trebalo da iscedite malo limuna ili limete u smesu za lep miris“, savetovao je Holand.

Druga opcija, koja kruži na TikToku, uključuje upotrebu malo tečnosti za pranje posuđa kako bi se stvorio zaštitni sloj na prozorima, sprečavajući stvaranje kondenzacije. TikTokerka Anita Birges predložila je nanošenje male količine tečnosti za pranje posuđa na mikrofiber krpu, a zatim snažno trljanje celog prozora, uključujući i okvir. „Tečnost za pranje posuđa stvara barijeru koja sprečava povratak kondenzacije“, objasnila je Birges.

@miseenplace_au Absolutely blown away by this winter home hack!! You will be as well! It’s for all that condensation build up we get all over our glass windows and doors in winter, which often ends up with pools of water at the bottom of the frames! Grab your dishwashing liquid and a dry microfibre cloth, put a small amount on the cloth and rub vigorously all over the glass and frame. Come back a day later and you will be astounded by how well this works! It has something to do with the dishwashing liquid creating a barrier which stops condensation! I know what I’m going to be doing with the rest of my day💕 Save this! and let me know your results because this is seriously the best winter home hack ever🩷 #cleantok #cleaninghacks #winterhack #windowcleaning #cleaningtips #diycleaning #organisedhome #organisedmum #cleanhome #mumsoftiktok #gamechanger #homehacks ♬ Upbeat Funk – FASSounds

Još par praktičnih saveta

Redovno provetravanje smanjuje vlagu u prostoriji.

Ne sušite veš u sobi ako nemate dobru ventilaciju.

Koristite prirodna sredstva poput soli ili sode bikarbone – dostupna su i bezopasna.

Zaključak

Ako Vas muči kondenzacija na staklu, rešenje je bliže nego što mislite – u sopstvenoj kuhinji. Probajte trik sa solju i podelite iskustvo. Da li Vam je pomoglo?

